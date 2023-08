Fortschritte bei Hochwasserschutz, Pläne zu Stadtpark werden konkreter

Als die Stadtgemeinde Schrems im Jänner ihren „Masterplan Stadtpark“ öffentlich im Kulturhaus vorgestellt hat, gingen die Meinungen auseinander. Die Arbeiten im Zuge der Hochwasserschutz-Maßnahmen erlauben eine Umgestaltung des Parks. Bloß: Wie die genau aussehen soll, war damals noch offen. Inzwischen sind sowohl der Hochwasserschutz als auch die Überlegungen zur Parkgestaltung vorangeschritten.

Zuerst zum Hochwasserschutz: Aktuell fahren Bagger etwa im Bereich zwischen der Brücke am Parkweg und weiter nach vorne in Richtung Hofer auf und ab. Das Ufer der Braunau ist zum Teil bereits mit Steinen ausgelegt, zum Teil werden Flächen rundherum auch noch als Lagerplatz während der Arbeiten genutzt. Mancherorts wurden wie berichtet Sträucher und Bäume nachgepflanzt.

Niedriger Wasserstand war ein Vorteil

An mehreren Stellen informieren Hinweistafeln über den Hochwasserschutz. „Hier werden 290 Menschen vor Hochwasser geschützt“, ist etwa beim Eingang am Parkweg zu lesen: „Diese Maßnahmen sollen gegen ein 100-jähriges Hochwasserereignis schützen.“ Die Gesamtkosten werden dort mit drei Millionen Euro beziffert. 80 Prozent werden von Bund und Land übernommen, der Rest von der Stadtgemeinde. Die Trockenheit vor allem im Juli habe der Umsetzung in die Hände gespielt und die Arbeiten wegen des niedrigen Wasserstands in der Braunau recht rasch voranschreiten lassen, sagt Bürgermeister Peter Müller. Entlang der Braunau sind demnach auch mehrere Wasserentnahmestellen insbesondere für die Feuerwehr vorgesehen.

Näher beim Bachufer erklärt eine weitere Infotafel, dass im Zuge der Maßnahmen „ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung ökologischer Kriterien gelegt“ wird. Zuvor habe der Braunau-Abschnitt nicht den ökologischen Rahmenbedingungen im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie entsprochen. Durch die Schaffung „wertvoller Strukturen“ und die naturnahe Begrünung der Uferbereiche werde zudem „der ökologische Wert der Gewässerstrecke deutlich verbessert“.

Fortschritte beim Stadtpark

Deutlich verbessert soll auch das Erscheinungsbild des Stadtparks werden, die NÖN berichtete mehrfach. Noch im Jänner wurde auch über Sinn und Zweck der alten Kläranlage – und über einen möglichen Abriss – gesprochen. Nach aktuellem Stand soll sie laut Bürgermeister Peter Müller bleiben und in den Stadtpark eingebunden werden, eine Nutzung als Kletterwand sei aktuell aber eher nicht angedacht.

Als Priorität sieht Müller eine insgesamt „ansehnliche Gestaltung“ des Parks, unter anderem auch mit klar erkennbaren Eingängen und neuen Sitzmöglichkeiten nahe am Brau-naubach. „Das Ufer soll offener und einladender werden“, sagt er. Die Umgestaltung des Stadtparks ist Teil des Stadterneuerungsprozesses – am 2. Oktober um 19 Uhr werden auch wieder Bürger zum Treffen der Arbeitsgruppe „Orts- und Stadtkern“ im Stadtamt eingeladen.

Im Rahmen der Umgestaltung wird es, so Müller, auch zu der einen oder anderen Veränderung der Wegführung durch den Park kommen. Ziemlich konkret sind die Gedanken rund um den „Fun Court“: Eine Entfernung und Entsiegelung der Fläche sei angedacht. „Es gab immer wieder Beschwerden, dass Jugendliche dort zu laut sind“, sagt Müller. Vor fast zwei Jahren wurde die Holzverkleidung durch Feuer beschädigt.