Ein Schremser, der vielen vor allem durch sein Engagement um das Rote Kreuz bekannt ist, ist nicht mehr: Franz Pfandler verstarb am 25. August im 83. Lebensjahr.

Das Rote Kreuz lag ihm besonders am Herzen: Pfandler war ab 1991 Mitglied des Ortsstellenausschusses in Schrems, wurde 1996 vom Schriftführer zum Leiter der Ortsstelle und war als solcher jahrelang Hauptverantwortlicher in der Organisation des Schremser Volksfestes. Anfang der 2000er Jahre trieb er den Umbau des Hauses voran – es wurde unter anderem um einen Schulungs- und Jugend-Rotkreuz-Raum erweitert. Franz Pfandler war bis 2011 Ortsstellenleiter, ihm folgte der im vorigen April verstorbene Franz Zimmel nach. Gemeinsam hatten sie in den 1990er Jahren die Schließung der Schremser Ortsstelle verhindert.

Aktiv auch im MGV und für den Sport. Pfandler war auch Mitglied im Männergesangsverein Schrems – und sportlich engagiert: Beim ÖSV war er Skilehrer und technischer Delegierter, Kampfrichter für alpine und nordische Bewerbe. Im Zuge der Verabschiedung als Ortsstellenleiter sagte Pfandler einst: „Es war doch sehr viel zu tun, ich habe fürs Rote Kreuz meine sportlichen Interessen hinten angestellt.“ Zeit fürs Tennisspielen blieb trotzdem – zum letzten runden Geburtstag gab es besondere Glückwünsche: Seinen 80er feierte er mit der Familie im Rahmen des ATP-Turniers in Kitzbühel. Einer der Gratulanten war Dominic Thiem. Beruflich war er über 35 Jahre beim Heer am Tüpl Allentsteig tätig, ehe er 1999 den Ruhestand angetreten hat.

Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft bleiben in Erinnerung. „Wir bedanken uns für den unermüdlichen Einsatz, den er für uns geleistet hat. Franz Pfandler hat dafür gesorgt, dass die Ortsstelle Schrems eine gute personelle Entwicklung der Freiwilligenarbeit erfährt und diese auch das perfekte Umfeld für ihre Tätigkeit vorfindet. Er forcierte auch das Jugendrotkreuz und sorgte so für starke Nachwuchsgruppen“, findet die jetzige Rot-Kreuz-Ortsstellenleiterin Birgit Trojan lobende Worte: „Seine Umsetzungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Loyalität wurde von allen sehr geschätzt. Sein tatkräftiges Wirken werden wir in dankbarer Erinnerung behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau und seiner Tochter.“ Er sei ein Mensch der Öffentlichkeit gewesen, sagt auch Bürgermeister Karl Harrer: „Franz war überall federführend beteiligt, über Jahrzehnte hinweg der Organisator schlechthin.“

Franz Pfandler wird am 2. September am Schremser Friedhof nach dem heiligen Requiem (14 Uhr) zur letzten Ruhe geleitet.