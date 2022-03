Gas um 388 % teurer seit Juli: Antoni mitten in der Energiekrise

In Zeiten, in denen eine Krise die nächste abzulösen scheint, wird der frühere Nationalrats-Abgeordnete Konrad Antoni derzeit privat auf zwei Fronten von der Energie- bzw. Klimakrise berührt: Den Erdgas-Anbieter für sein Wohnhaus in Kleedorf (Gemeinde Schrems) wechselte er nach einer Vervierfachung der Vorschreibung seit Juli 2021. Auf die bestellte Photovoltaik-Anlage wartet er seit zwei Jahren…

Im Juli begann die Preisrallye

Vor zehn Jahren sei er einfach dem Trend der Zeit gefolgt, blickt Antoni zurück. „Der Slogan war da einfach, der Markt regle alles. Das Wechseln zwischen Energieversorgern war einfach eine Selbstverständlichkeit“, sagt er. Auf Exoten habe er dabei nie gesetzt, beteuert er, sei etwa beim Verbund oder zuletzt Montana gewesen.

Im Juli 2021 begann schließlich die Preisrallye – mit einem damals noch verträglichen Sprung von 101 auf 131 Euro pro Monat für das Gas. Im Dezember wurden die Schrauben nochmal dezent angezogen, auf nun schon 211 Euro. Für März flatterte ihm nun eine Vorschreibung in Höhe von 392 Euro ins Haus – ein Plus von 388 Prozent innerhalb von bloß neun Monaten. Der Gasverbrauch sei im Haus nicht extrem, betont er. Zwar habe er an die 200m² Wohnfläche. Aber: „Wir haben zentral im Haus einen Holzkamin, über den wir oft das gesamte Haus heizen, wenn wir zuhause sind. Gas fließt eigentlich nur, wenn niemand zuhause ist.“

Was tun in einer eskalierenden Situation?

In der Krise verließ Antoni das Feld der angeblichen Billiganbieter, kehrte wie Tausende andere zurück zur EVN. Dort zahlt er zwar jetzt doppelt so viel wie im Vorjahr um diese Zeit, das Fixpreis-Angebot von 222,50 Euro für zwölf Monate konnte er dann aber doch nicht ablehnen.

Also: Runter vom Gas kommen!

Natürlich gibt es auch bei Konrad Antoni den Gedanken, runter vom Gas zu gehen. Das ist aber alles andere als einfach, sagt er: Es bräuchte einen fast kompletten Systemumstieg in seinem drei Jahrzehnte alten Haus, zum Erreichen einer gewissen Fläche idealerweise samt Umstellung auf Fußbodenheizung. „Bundesförderungen haben nämlich eine Hürde – sie kommen nur bei maximalen Vorlauftemperaturen von 40 Grad, die von Kessel oder Wärmepumpe in die Rohrleitung fließen dürfen. Steige ich um, dann muss auch ein Großteil der Radiatoren ersetzt werden, um mit einer so geringen Vorlauftemperatur eine ausreichende Wärme zu erreichen“, sagt der Kleedorfer: „Viele Alternativen hast du da nicht.“

Aber dann noch das Materialproblem

Um einen nennenswerten Teil der Bevölkerung zum Umsteigen zu animieren, müsse sich in der Förderlandschaft noch einiges tun. Genauso seien die internationalen Material-Engpässe eine Riesen-Herausforderung. Auch das weiß Antoni aus eigener Erfahrung: Ein Großteil des Stroms sollte für sein Haus längst aus eigener Produktion kommen, „ich habe 2020 ein Angebot angenommen, habe die fixe Zusage. Aber ich warte seit zwei Jahren auf die Montage.“ Immer sei irgendein Teil nicht lieferbar gewesen – zuletzt habe es geheißen, dass die Montagepartie wegen Covid ausgefallen sei.

