Gea: Energielieferant denkt Mobilität um

Die Haustechnik-Abteilung hört jetzt auf den Namen „Nachhaltigkeits-Abteilung“, für diverse Arbeiten und Einkäufe in der Stadt wird mit dem E-Lastenrad ausgefahren, der Stapler im Lager wird demnächst durch einen Palettenanhänger fürs Fahrrad ersetzt: In den Waldviertler Werkstätten rund um Heini Staudinger in Schrems wird das Thema Energiewende längst weit über die Schaffung von Photovoltaik-Anlagen hinaus gedacht.

Strombedarf des Gea-Universums wird selbst abgedeckt

20 Jahre ist es her, seit hier das Modell der „Energiewende-Gutscheine“ gestartet wurde. Das für alle Seiten interessante Konzept: Ein Baustein ist für 200 Euro zu haben und wirft im Lauf von zehn Jahren insgesamt 330 Euro in Gea-Gutscheinen ab. Auf diese Weise konnten bereits 18 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 335 kWp auf öffentlichen und teils privaten Dächern im Gemeindegebiet von Schrems errichtet werden. „Damit können wir den Strombedarf in der gesamten Firma inklusive aller Gea-Läden decken“, schmunzelt Geschäftsführer Paul Tritscher: „Das ist gerade in Zeiten wie diesen natürlich super.“

Aktuell hat Gea mehr als 5.200 „Sonnenfreunde“ und 12.600 vergebene Gutscheine registriert. Die Anlagen Nummer 19 und 20 werden demnächst montiert: Das Dach zum aktuellen Neubau am ehemaligen Bipa-Standort am Schremser Hauptplatz erhält genauso eine PV-Anlage wie ein Altbau in der Wackelsteinstraße in Amaliendorf, der bis Mai zum abgeschiedenen Ort im Grünen für Gea-Seminare und Seminargäste umgerüstet sein soll.

Das Ziel: Neue Option auf Energiegemeinschaften ziehen

Wie die Gruppe um NBG-Chef Karl Bauer in Gmünd wollen auch die Waldviertler Werkstätten bzw. Gea das Energiethema deutlich über den eigenen Betrieb hinaus denken. Man habe um die Gründung einer „lokalen Energiegemeinschaft“ und einer „Bürgerenergiegemeinschaft“ angesucht, erklärt Tritscher. Die lokale Gemeinschaft würde eine Einspeisung etwa ins EVN-Netz und den Bezug eines Mitglieds innerhalb der Stadt Schrems zu Bedingungen der Gemeinschaft bedeuten, Gespräche mit der Gemeindeführung und einem Schremser Energieberater hinsichtlich Kooperation laufen in diese Richtung schon, wie Tritscher sagt.

Die Bürgerenergiegemeinschaft kann über die Grenzen eines regional definierten Gebietes noch hinausgehen, auch in ein anderes Bundesland. Für einen Betrieb der Größe von Gea, der etwa auf Facebook gut 53.000 Fans hat, öffnet das allerhand Möglichkeiten.

Der Strom hat im Netz natürlich kein Mascherl, intelligente Messgeräte (Smart Meter) können aber die Menge des eingespeisten und des verbrauchten Stroms bei verschiedenen Anschlüssen in Relation setzen. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz gibt solche Gemeinschaften nach jahrelangem Ringen mittlerweile her. Aber, so Tritscher: „Es gibt noch einige Unklarheiten, vor allem bezüglich der Abrechnung. Und es ist natürlich mit einem großen Aufwand verbunden.“

Und was es nun mit der „Nachhaltigkeits-Abteilung“ am Hut hat?

Deren Ziel ist es laut Geschäftsführer Tritscher eben, betriebliche Abläufe auf deren Nachhaltigkeit hin zu optimieren. Das neu angeschaffte E-Lastenrad sei etwa zuletzt für den umweltschonenden und gesundheitsfördernden Transport von zehn Zementsäcken im Gemeindegebiet verwendet worden, es biete sich auch für Essenslieferungen an.

Getestet wurde vorige Woche auch ein Palettenanhänger für Fahrräder, mit dem im Lager Staplerfahrten ersetzt werden können – sofern von Mitarbeitenden gewünscht. „Es hat super funktioniert, wird fix kommen. Wir müssen nur jetzt noch schauen, wie es für unsere Bedürfnisse modifiziert werden könnte“, sagt Tritscher.

Aber auch für die Energiegewinnung ist man immer auf der Suche. Aktuelle Objekte der Begierde: kleinere Alternativen zu Windrädern, etwa diverse Modelle von Windturbinen. An den großen Schwestern haben sich im Waldviertel schon einige die Zähne ausgebissen.

