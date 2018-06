Nach dem zögerlichen Anlaufen des großen Ausbaus des Gea-Hotels Post am Schremser Hauptplatz nimmt das Projekt nun Fahrt an: Vorige Woche wurden unter Juryvorsitz von Roland Gnaiger die Sieger des Architekten-Wettbewerbs gekürt. Ihr Modell soll in den nächsten Wochen verfeinert und schließlich bei den verschiedenen Stellen eingereicht werden. Für das Frühjahr 2019 wird der Baustart ins Auge gefasst.

„Die Herausforderung wird die Aufrechterhaltung des Betriebs während der Arbeiten sein“, sagt Gea/Waldviertler-Geschäftsführer Heini Staudinger: „Wir können es uns aufgrund der vielen Stammkunden nicht leisten, zu unterbrechen.“ Das Wirtshaus bietet täglich je ein veganes und nicht-veganes Mittagsmenü in Buffetform an, und zwar laut Staudinger mit „wahnsinnig gutem Koch und vorzüglicher Volksküche“. Im Zuge des Ausbaus soll es am Ort des aktuellen Nebengebäudes (ehemalige Fleischerei Ramharter) mit 100 m 2 Restaurant und 60 m 2 Frühstücksraum neu errichtet werden, bei Bedarf können beide Einheiten auch zusammengelegt werden.

„Es wird ein Modell dafür, wie mit alten Leuten umgegangen werden sollte.“ Heini Staudinger zum Plan für 18 „servicierte“ Senioren-Wohnungen am Hotel-Areal

Ist dieser Schritt einmal vollzogen, so können am Ort des aktuellen Wirtshauses Lounge, Hotel-Rezeption und Extrazimmer für unterschiedlichen Bedarf bis zur Nutzung für Seminare oder Vereine entstehen. Auch 40 zusätzliche Hotelzimmer sind wie berichtet geplant.

Der rückseitige Bereich ab den Treppen zum Veranstaltungs-Saal soll abgetragen und als gesamtes Areal mit doppelt so großem Saal für Veranstaltungen und Familienfeiern aller Art von der Taufe bis zum Begräbnis, Innenhof, Gea-Seminarräumen und 18 „servicierten“ Senioren-Wohnungen neu erschlossen werden. Gerade Letzteres ist Staudinger wichtig. „Es wird ein Modell dafür, wie mit alten Leuten umgegangen werden sollte“, sagt er: „Nahe dem Quartier werden sie Wirtshaus und Bar haben – sie werden länger ein selbstbestimmtes Leben führen können, und das wird billiger sein als in der durchadministrierten Altersversorgung.“ Das Interesse sei unter Seminargästen und -leitern hoch, die Bewerbung des Modells mit detailgenauen Plänen kündigt Staudinger noch vor Jahresende an.

"Mobilitätszentrum" soll ebenfalls entstehen

Ein unfertig gebliebenes Gebäude am Ende des bestehenden Hofes soll indes zu einem „Mobilitätszentrum“ inklusive einem Verleihmodell für E-Autos und E-Bikes werden.

Die Vorarlberger Architekten Fink & Thurnher als Sieger des Bewerbes hätten die Anforderungen zur Schaffung eines Ensembles mit drei Einheiten für Wirtshaus, Hotel und Gea-Akademie sehr gut gelöst, sagt Heini Staudinger: „Die drei Bereiche sollen kooperieren, aber auch optisch jeweils eigene Identitäten erhalten.“ Das soll sich auch in der Verwendung der Materialen widerspiegeln, wenngleich für den Wohn- und Wirtshausbereich mit Holzbauweise spekuliert wird.

Das Ziel von Staudinger als Klimaschutzpreis-Träger 2017 ist jedenfalls klar: „Wir wollen so ökologisch wie möglich bauen.“ Und wer die Jurten bei den Waldviertler Werkstätten kennt, der weiß, dass sich das Ergebnis sehen lassen können wird.