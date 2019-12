Eine Premiere gab es heuer bei der alljährlichen Feier zur Mitarbeiter-Ehrung bei Eaton Industries in Schrems-Eugenia: Willibald Kropacek wurde für 50 Dienstjahre geehrt, die Kollegenschaft gratulierte mit Standing Ovations.

45 Jahre würden schon jeden Respekt verdienen, verneigte sich Werksleiter Thomas Graf, aber 50 seien einmalig. Er blickte auf ein NÖN-Interview im Herbst zum Dienstjubiläum zurück, in dem Kropacek über seine Leidenschaft für den Beruf und die Weiterentwicklung gesprochen hatte. Graf: „Sie haben echte Handschlag-Qualität, da ist ein Biss da. Ich danke Ihnen für 50 treue Jahre!“

Respekt zollte auch Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Michael Preissl dem Kottinghörmannser: Die Kammer habe in den vergangenen Jahren landesweit gerade einmal drei Beschäftigte für insgesamt 50 Dienstjahre ehren können, „aber nie einen Beschäftigten für 50 Dienstjahre im selben Betrieb“. Er hatte für Kropacek die „Ehrenmedaille Dank & Anerkennung für Verdienste um die Arbeitnehmerschaft“ dabei, die erhalte, so Preissl, landesweit im Schnitt nur eine Person pro Jahr.

„Danke, dass Sie mich arbeiten haben lassen“

Und Willibald Kropacek selbst? Der gab keinen Ausdruck zur Freude über den nahenden Ruhestand, sondern dankte noch einmal der Firmenleitung dafür, „dass Sie mich 50 Jahre lang arbeiten haben lassen“.

Eine solche Firmentreue sei auch für den Betrieb etwas Besonderes, betonte Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Peter Weißenböck. Eaton sei ein Leitbetrieb im Waldviertel, „immer vorausschauend und in Sachen Mitarbeiter-Ausbildung immer am Zahn der Zeit, um sich für die Zukunft zu wappnen“.

So bilden den zweiten Punkt neben der Ehrung langjähriger Mitarbeiter – darunter heuer mit Josef Hackl der Leiter der Lehrwerkstätte für 40 Jahre – immer Würdigungen von Beschäftigten, die sich während des Jahres besonders hervorgetan hatten: Lehrlinge mit ausgezeichneten Abschlüssen bzw. Erfolgen bei Landesbewerben, berufliche oder private Zusatz- bzw. Weiterbildungen, Auslandspraktika oder „Idee des Jahres“.

Für Letztere wurde Reinhard Litschauer vor den Vorhang geholt: Er hatte die Idee, ein bisher etwa 170.000 Mal pro Jahr halbfertig hergestelltes Stanzteil fixfertig am Firmensitz zu erzeugen. Das erleichtere nun das Handling und erspare 18.000 Euro pro Jahr, dankte Graf.

Von der Auftragslage her habe 2019 nach durchwachsener erster Hälfte Fahrt aufgenommen, sagte Werksleiter Graf am Rande der Ehrungen. Aktuell müsse Personal aufgenommen werden. 2020 soll zugunsten von Kapazitäts-Steigerungen mehr als eine Million Euro in die Erweiterungen von Anlagen fließen.