Gegen Autos im Stadtpark: Felsige Überraschung

Werbung

Die Schremser und ihr Granit: War im Sommer 2016 die mystische Steinformation „Tumulus“ in einer Nacht- und Nebel-Aktion abgebaut und im städtischen Bauhof verräumt worden, so sorgt nun unweit davon an schlecht beleuchteter Stelle eines bei Spaziergängern und Radlern beliebten Weges ein dazugekommener Granitbrocken für Gesprächsstoff.

Dass das massive Teil dazu anhalten soll, die Fahrverbotstafel vom Parkweg in die „Prof. Biegelmeier Promenade“ einzuhalten, ist klar. Ein Anrufer, der die NÖN darüber informiert hatte, sieht aufgrund der zentralen Positionierung des – wie er sagt – „umgefallenen Hinkelsteins“ aber vor allem nachts eine Gefahr für Leib und Leben. Auch online entbrannten Debatten, zumal Radlern und Anrainern die Durchfahrt gestattet ist – und auch Einsatzkräfte hier nicht vorbeikommen.

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) räumt ein, dass die Lösung optimierbar sei, der Granitbrocken solle zumindest etwas zur Seite geschoben werden. „Es musste aber wegen der nicht eingehaltenen Fahrverbote einfach etwas passieren“, sagt er der NÖN: „Laufend kamen Beschwerden über Autos im Stadtpark. Vor allem möchten wir den Park ja umgestalten, als Parkplatz möchten wir ihn dann nicht mehr haben.“

Trotz Kette: Pkw sogar in Hauszufahrt, Polizei kam

Eskaliert seien die Situationen vor allem bei Heimspielen der Fußballer. Die Nutzung der Parkflächen rund um die „Elk-Arena“ wurde jahrzehntelang geduldet, die schweren Granittröge an der Parkwegbrücke nach den Spielen auch immer zur Ausfahrt beiseite gehoben. Die ist aber im Zuge des Hochwasserschutz-Projekes auch erneuert worden, und hätte durch einen Poller vor Parkverkehr geschützt werden sollen.

„Der Poller wurde einfach beiseitegeschoben“, sagt Müller. Rund ums Stadion sei das Verhalten zuletzt teils noch rüpelhafter geworden. So sei bei einer privaten, mit Absperrkette gesicherten Hauszufahrt die Kette entwendet und dann in der privaten Einfahrt geparkt worden, erklärt er. Die Polizei habe ausrücken müssen.

Bürgerlisten-Chefin Viktoria Prinz schreibt, ihre Fraktion habe über diesen „extrem gefährlichen Schildbürgerstreich“ die Bezirkshauptmannschaft informiert. Diesen Kontakt hatte auch Stadtchef Müller, wie er sagt – um die Änderung der Zusatztafel auf „ausgenommen Ladetätigkeit und Radfahrer“ zu beantragen. Er will bis zum nächsten Heimspiel durch A-Ständer auf das Fahrverbot und die kostenlose Parkmöglichkeit im 250 Meter entfernten City-Center verweisen, „das ist in Gehweite, und der Schranken öffnet dort zur Ausfahrt rund um die Uhr“. Mit dem ASV-Vorstand sei zudem vereinbart, dass ein Ordnerdienst künftig auf die alternative Parkmöglichkeit hinweist.

Mittelfristig soll übrigens auch der „umgefallene Hinkelstein“ Geschichte sein: Peter Müller möchte stattdessen auch hier einen Poller installieren.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.