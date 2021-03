Die Causa um eine strittige Postenvergabe im Schremser Stadtamt erreicht am 24. März den Gemeinderat: Die ÖVP stellt mit Unterstützung von Liste Prinz und FPÖ den Antrag auf eine „transparente Aufnahme von Gemeindebediensteten in der Stadtgemeinde Schrems“.

Was war. Auslöser der Debatte war wie berichtet die geplante Beförderung einer Mitarbeiterin des Stadtamtes zur stellvertretenden Kassenchefin gewesen, im Gemeinderat wurde der Punkt – SPÖ & Grün hatten wegen des Ausfalls eines Mandatars keine Mehrheit – kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Die Opposition hatte danach nicht wegen der für die Funktion vorgesehenen Person an sich Alarm geschlagen, sondern deshalb, weil der Job ohne Ausschreibungs-Verfahren an die Tochter von SPÖ-Stadträtin Gabriele Beer gehen hätte sollen.

Spazierer: „Kamen unschuldig zum Handkuss.“ Für Tochter und Mutter tue es ihm leid, streicht VP-Fraktionsobmann Tobias Spazierer noch einmal ihre Qualitäten hervor: „Aber die Optik war einfach nicht okay, sie sind leider unschuldig zum Handkuss gekommen. Man hat gesehen, wozu es führen kann, wenn Stellen nicht transparent und sauber vergeben werden.“ Sehr wohl wäre man mit der Besetzung einverstanden gewesen, wenn die Mitarbeiterin nach einer offiziellen Ausschreibung und einem Hearing für den Job vorgeschlagen worden wäre.

Jeder solle die Chance haben, sich für Gemeindejobs zu bewerben, heißt es im Antrag, den Spazierer in der Stadthalle zur Abstimmung bringt. Um diese Möglichkeit zu wahren, sollen Stellen der Stadtgemeinde inklusive ihrer Gesellschaften künftig öffentlich ausgeschrieben sein.

SPÖ will Antrag verhandeln, ÖVP einen „Wischiwaschi-Antrag“ verhindern. Für die SPÖ hält Klubchef Michael Preissl den Antrag in vorgelegter Form für „nicht umsetzbar“. Warum? „Er ist so formuliert, dass sogar ein geringfügiger Job etwa als Fahrer für Essen auf Rädern langwierig ausgeschrieben werden müsste“, sagt Preissl. Für Jobs für nur einzelne Stunden gebe es immer Initiativ-Bewerbungen, aus denen auch kurzfristig Ersatz engagiert werden kann.

Der Stadtrat will vor der Sitzung das Gespräch mit der Volkspartei suchen und eine praktikablere Formulierung finden, der er zustimmen könne.

Aus der Sicht von VP-Stadtrat Spazierer ist der konkrete Text verhandelbar, „solange die Transparenz und die gleiche Chance für jeden als Eckpunkte erhalten bleiben, damit es einen Job nicht nur gibt, wenn man jemanden kennt. Der Text muss in diesem Sinn bleiben – ein Wischiwaschi-Antrag, der wieder nicht richtig funktioniert, bringt uns nicht weiter.“

Kein „Drüberfahren“ – Stelle bleibt vorerst unbesetzt. SP-Preissl hatte angekündigt, die Besetzung nicht gegen die Opposition durchboxen zu wollen – was ohnehin nur ginge, wenn dort mindestens ein Mandatar ausfiele: SP & Grün haben gemeinsam nur ein Mandat mehr als die Opposition zusammen, und weil Gabriele Beer wegen Befangenheit nicht mitstimmen darf, droht bei Vollbesetzung von ÖVP, Liste Prinz und FPÖ ein 14:14 – also keine Mehrheit.

Am Mittwoch wäre das egal, weil in der ÖVP Martina Diesner-Wais und David Süß wegen einer Plenarsitzung des Nationalrates verhindert sind. Aber: Die angesprochene Kassenleiter-Vertretung bleibt vorerst laut Michael Preissl unbesetzt.