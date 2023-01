Karriereschritt: Tampier wird Schulleiter in Geras und Hollabrunn

Ein Schremser macht Karriere im Schulwesen: Der 53-jährige Claus Tampier übernimmt die Leitung der Landesberufsschule Geras inklusive Standort Hollabrunn, wo aktuell etwa 140 Schüler unterrichtet werden.

Tampier hat seine gesamte 21-jährige Laufbahn als Pädagoge in Geras verbracht, zuletzt als Stellvertreter von Direktor Franz Höfinger, kennt also Schule und Kollegium (20 Pädagogen in Geras – mit den Lehrberufen Assistent Sicherheitsverwaltung, Gastronomiefachmann, Koch, Restaurantfachmann, Einzelhandel, Friseur/Stylist – sowie fünf in Hollabrunn – mit Fleischverarbeitung und -verkauf) perfekt.

Tampier – Fußball-Fans ist er auch als Obmann des ASV Schrems bekannt – will zeigen, was in der Schule geleistet wird: „Ich habe die Devise: Tue Gutes und sprich auch darüber“, sagt er.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.