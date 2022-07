Geschäftsfrau ist verstorben: Trauer um Eva Spazierer

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

1967 folgte Eva Spazierer gemeinsam mit ihrem Gatten Wolfgang der Mutter als Unternehmerin in der damaligen Papierhandlung Losert nach, ehe das Ehepaar die Geschäftsleitung 1994 an Sohn Tobias übergab. Ihren Fleiß und ihren Tatendrang brachte sie auch lange nach ihrer Pensionierung ein und unterstütze ihren Sohn bis kurz vor ihrem Ableben noch tatkräftig im Geschäft. Sie war über Jahrzehnte ein Fixpunkt in der Buch- und Papierhandlung, der in Zukunft nur schwer wegzudenken sein wird.

Eva Spazierer war stets für ihre Kunden da und nahm sich Zeit, um bei speziellen Wünschen zu helfen. Einen Ausgleich fand sie beim Lesen und beim Arbeiten im Garten, um den sie sich mit viel Elan kümmerte. Eine große Leidenschaft von ihr war die Musik und so war sie auch lange Zeit aktives Mitglied in Kirchenchor und Singgemeinschaft.

Mit ihrer Lebenslust und ihrem Tatendrang war sie auch im öffentlichen Leben von Schrems stets präsent, nahm an Passionsspielen, Faschingsumzügen, Ausstellungen, Konzerten und vielen anderen Veranstaltungen teil.

Das Begräbnis findet am 8. Juli statt. Die Verstorbene wird um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Schrems eingesegnet und nach dem Requiem im Familiengrab bestattet.

