Gesucht: Pächter für Hofladen zu Betriebskosten

Guter Dinge hinsichtlich der Schaffung eines Hofladens mit Erzeugnissen aus der Region ist der Schremser Bürgermeister Peter Müller (SPÖ). Interessierte Lieferanten gibt es demnach zur Genüge, offen ist auch nach einer zweiten Gesprächsrunde primär noch die Frage des Betreibers: Es dürfte auf eine Ausschreibung zur Pacht hinauslaufen.

Geplant ist diese neue Einrichtung für das Stadtzentrum wie berichtet im alten Volksschulgebäude in der Schulgasse 4, wo im Erdgeschoß seit Jahren leerstehende Geschäftsflächen existieren. Darüber befinden sich mit Zugang Kirchenplatz 1 Heimatmuseum und Stadtbücherei. Die Stadt investiert heuer mehr als 100.000 Euro in die ersten Sanierungsschritte des in die Jahre gekommenen, denkmalgeschützten Gebäudes, im Zuge dessen soll auch die Lücke bei vor Ort erwerbbaren landwirtschaftlichen Produkten aus der Region gefüllt werden.

Bürgermeister Müller berichtet von etwa 15 Interessenten aus dem Gemeindegebiet und der nahen Umgebung, ein Angebot über jenes der klassischen Direktvermarkter-Hütten sei damit realisierbar. Die Kapazitäten, um auch die Organisation abzuwickeln, habe allerdings niemand davon, sagt er, die Gemeinde selbst komme dafür nicht infrage. Auch die Option eines Betriebes durch einen Verein sei diskutiert worden, genauso ohne Ergebnis.

Wie angekündigt wurde für einen solchen Fall geprüft, welche Modelle in anderen Gemeinden funktionieren. So bewähre sich in Heidenreichstein ein Hofladen mit einer selbstständigen Betreiberin, die im Gegenzug an den Einnahmen beteiligt ist. Eine Verpachtung des Lokals könne er sich zu den reinen Betriebskosten vorstellen, wiederholt der Stadtchef.

Steinboden freigelegt: Arbeiten schreiten voran

Im Inneren der einst zwei und dann mit einem gemeinsamen Eingang zusammengeschlossenen Geschäftslokale, die künftig wie berichtet getrennt oder gemeinsam betrieben werden könnten, schreiten die Arbeiten indes voran. Eine mehrere Meter lange Passage aus dem Originalbestand mit Natursteinplatten, die unter einer Estrichschicht geschlummert hatte, wurde demnach im Bereich des früheren Geschäftes Mantler bereits freigelegt.

Im Außenbereich des markanten Gebäudes soll die Sanierung vor allem von Mauerwerk und Fassade starten, sobald es das Wetter zulässt. Mehrere Details sind laut Peter Müller noch mit dem Bundesdenkmalamt abzuklären. Abgeschlossen sein sollen die ersten Erneuerungsschritte bis zum Sommer.

