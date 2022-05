Spenden statt Geschenke: Micheal Preissl sammelte zum 60er

Werbung

Noch von den Rumoren der Pandemie geprägt war der 60. Geburtstag des Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiters und Schremser Vizebürgermeisters Michael Preissl im März. Dementsprechend überschaubar waren die Feierlichkeiten ausgefallen: Mit den Kolleginnen und Kollegen der Kammer konnte nur im Rahmen einer Dienstbesprechung zur kleinen Feier einladen werden. Statt Geschenken erbat er Spenden für soziale Zwecke.

Das gesammelte Geld rundete der Kottinghörmannser auf 500 Euro auf, die er am Montag für die Aktion „Gmünder helfen Gmündern“ übergab. „Gerade in einer Zeit, in der es um die Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und immer noch um die Bewältigung der Pandemie geht, ist es wichtig, nicht auf lokale Initiativen zu vergessen, die vor Ort Hilfe und Unterstützung für unsere Nächsten leisten!“, mahnte er bei der Spendenübergabe an Gmünds Gemeinderat Jürgen Binder als einen der Proponenten von „Gmünder helfen Gmündern“.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.