Wechsel in Schremser Volksschule: Spiesmaier folgt Trisko

Am vergangenen Freitag ging das Schuljahr zu Ende, und an der Schremser Volksschule werden mit einer personellen Veränderung schon jetzt die Weichen fürs nächste Jahr gestellt: Direktorin Regina Trisko zieht sich aus der Schulleitung zurück, will ihre Tätigkeit auf die Volksschule in Großdietmanns konzentrieren. In Schrems wurde bereits ein Nachfolger für sie gefunden.

Kurt Spiesmaier, der seit vergangenem Herbst die Mittelschule Schrems leitet, wird nun auch die Volksschule übernehmen. Im Schuldienst ist er seit Ende der 1980er Jahre tätig, war einst im Landesjugendheim Allentsteig beschäftigt und kam vor zehn Jahren an die Schremser Mittelschule. Seit 2016 war er dort stellvertretender Schulleiter, im September hat er die Direktion wie berichtet von Romana Weisgram übernommen. Für seine Vorgängerin in der Direktion der Schremser Volksschule findet Spiesmaier lobende Worte, die Schule sei ausgezeichnet geführt worden, sodass er ein gut funktionierendes System übernehmen könne.

Aber: „Es wird sicher eine große Aufgabe und ein spannender Sommer.“ Die örtliche Nähe der beiden Schulen ist freilich ein Vorteil: „Dadurch bin ich für die Lehrer beider Schulen greifbar. Ich werde zwar viel unterwegs sein, aber so bleibe ich wenigstens in Bewegung“, schmunzelt er. In Bewegung ist bei den Schremser Schulen auch sonst einiges: Die Umbauarbeiten sind nach Verschiebungen wie berichtet im Frühjahr angelaufen, sehen im ersten Schritt für die Volksschule unter anderem Zubauten zu Lehrerzimmer und Turnsaal vor, danach soll es an die Barrierefreiheit gehen.

Die scheidende Direktorin Regina Trisko übergibt die Leitung der Schremser Volksschule nach zehn Jahren und wird künftig weiterhin in Großdietmanns tätig sein. Die dortige Volksschule leitet sie seit 2009. „Es war der Wunsch der Direktorin, die Schulleitung abzugeben und diesem Wunsch sind wir nachgekommen“, sagt Bildungsmanager Alfred Grünstäudl.

