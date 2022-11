Gut eine halbe Million mehr für Strom

Das Energiethema lässt den Schremser Vizebürgermeister, Finanz-Stadtrat und SPÖ-Klubchef sowie Gmünder Arbeiterkammer-Leiter Michael Preissl derzeit nicht wirklich los. Im Job ist er durch Anfragen von Privaten tagtäglich damit konfrontiert – und parallel dazu muss er sich als Teil der Schremser Stadtregierung der Frage stellen, wie ein massives Budgetloch infolge der Energiekosten-Explosion im kommenden Jahr gestopft werden könnte.

Abgaben für Schremser sollen dennoch unverändert bleiben

Alleine die Stromkosten für die Stadtgemeinde Schrems dürften sich von etwa 245.000 Euro anno 2021 im kommenden Jahr fast verdreifachen, ist Preissl zerknirscht. „Wir müssen heuer noch einen neuen Energie-Liefervertrag abschließen. Da müssen wir, wenn es beim aktuellen Stand bleibt, trotz aller gesetzter Maßnahmen zur Einsparung in den vergangenen Jahren mit Ausgaben von 700.000 Euro rechnen.“

Die Stadt Schrems habe bisher von einem sehr günstigen Tarif profitiert, ergänzt er, jetzt klettere alleine schon der Energiepreis von 6 Cent pro Kilowattstunde auf das Sechsfache hoch. Bei den Abgaben für die Schremser soll 2023 trotzdem nicht angesetzt werden, kündigt Preissl an. Aber: „Wir müssen alle Optionen prüfen, wie wir die Mehrausgaben ersetzen können – und im Vorwahlkampf auch ein wenig auf die Unterstützung des Landes NÖ hoffen.“

Fragen an die AK Gmünd, Rekordanträge aus dem Bezirk an die EVN

In der AK-Bezirksstelle kreist ein Großteil der Anfragen von Privaten indes um die Interpretation von aktuell hereinflatternden Energiepreis-Vorschreibungen. „Kann das passen?“, bekomme man derzeit am häufigsten zu hören, sagt Michael Preissl.

Die Berater könnten inzwischen bereits auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sein positives Fazit: „Bei den seriösen Anbietern sind keine Angebote dabei, die in Richtung Preistreiberei gehen – die Kostensteigerungen sind im Regelfall leider einfach marktüblich.“

Weil dem so ist, hält auch der Boom am Photovoltaik-Sektor vorerst ungebrochen an. Bei der EVN-Tochter Netz NÖ gab es alleine im Oktober laut dem Gmünder Service-Center-Leiter Walter Trachsler 133 Netzzugangsanträge aus dem Bezirk Gmünd – dreimal mehr als im Oktober 2021. Trachsler: „Gleichzeitig konnten 65 neue PV-Anlagen fertig gemeldet werden.“

In der Bezirkshauptstadt kann man das Thema (noch) entspannt sehen

Für die Stadt Gmünd spricht Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) indes von einem „zum Glück langfristigen Energievertrag“, die große Kostenexplosion steht hier also demnach noch nicht direkt bevor. Rosenmayer: „Trotzdem wird Energie gespart, wo immer es geht.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.