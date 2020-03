Die Debatte zur geplanten Schließung des Schremser Postamtes ist auch nach Ankündigung der VP-Nationalrats-Abgeordneten Martina Diesner-Wais, Zusagen für zwei Postpartner erreicht zu haben, nicht abgeflaut. Im Gegenteil: Stadtchef Karl Harrer (SPÖ) sieht dadurch den Gemeindewillen alles andere als erfüllt, fürchtet eher eine „Verschlimmbesserung“.

Beide Postpartner in Zentrumsnähe?

Offiziell dürfte er am Dienstagnachmittag in einem Gespräch mit Post-Vertretern von den Schritten informiert worden sein. Daher wollte er vorab kolportierte Namen zweier Postpartner zentral am Hauptplatz bzw. im Umfeld des aktuellen Postamtes nicht kommentieren.

Zwei Postpartner „waren nie der Wunsch“

Kritik kommt vom „roten“ Stadtchef allerdings an der „türkisen“ Gemeinderätin Diesner-Wais, die ihre Vereinbarung bezüglich zweier Postpartner für die Granitstadt und eines Postpartners für Weitra mit dem Wunsch der Gemeinden argumentiert hatte. Der höchste Gemeindevertreter in Schrems sei er, so Harrer: „Von mir kam nie der Wunsch nach zwei Postpartnern. Unser Wunsch ist, dass das Postamt erhalten bleibt!“ Die Trennung in zwei Postpartner schaffe eine Konkurrenz-Situation und Unklarheiten wegen der Räumlichkeiten – etwa wenn es ums Abholen von Paketen gehe, die eben nur an einem Ort gelagert werden könnten.

Gesetzes-Änderung nötig?

www.charakter.photos | Philipp Monihart Martina Diesner-Wais: Postpartner „kein Muss“.

Diesner-Wais habe zudem bei der Protest-Aktion im Februar angekündigt, sich im Parlament zugunsten des Postamt-Erhaltes für eine Änderung der Gesetzeslage einsetzen zu wollen. Harrer: Schrems bringe das nichts, wenn die Schaffung zweier Postpartner ohnehin besiegelt sei.

Es stehe auch ihm frei, sich für eine Lösung einzusetzen, kontert Diesner-Wais. Eine Gesetzesänderung brauche es tendenziell gar nicht, wie sie nach dem Gespräch mit Adam Christian (Postpartner) glaubt: „Er sagt, dass die Gemeinden, für die Postpartner gefunden werden, mit dem Service zufrieden sind. Immerhin stellt die Post für die Standorte die komplette Infrastruktur, Kunden profitieren von längeren Öffnungszeiten und heimische Betriebe von zusätzlichen Erträgen.“

Zwei Partner in der Stadt „nicht in Stein gemeißelt“

Dass zwei Postpartner in der Stadt kommen, sei zudem nicht in Stein gemeißelt, so Diesner-Wais: „Das ist ein Kann, aber kein Muss.“ Möglich sei etwa auch ein Postpartner in der Stadt und einer in guter Lage in einer Ortschaft.