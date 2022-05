Hauptplatz neu: Zustimmung und rege Kritik

Werbung

Die Vision von Umgestaltungen am Hauptplatz von Schrems führte zu einem der letzten unter dem damaligen Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) gestarteten Projekte. Das Wie war schon zur Zeit der ursprünglichen Budgetierung Anfang 2021 die große Frage, weitete sich im Lauf des Jahres schließlich noch vom Projekt für den Stadtamt-Vorplatz zum Gesamtprojekt für den Hauptplatz aus. Bei der Präsentation des vorläufigen Konzeptes im Rahmen eines „Stadtforums“ mit etwa 60 Teilnehmern im Kulturhaus gab es nun neben Zustimmung auch rege Kritik.

An sich stellten Daniela Allmeier (Stadtplanungsbüro Raumposition), „3:0“ Landschaftsplanung, „con.sens“ Verkehrsplanung und Architekturbüro Zeinitzer ein Gesamtkonzept vor, das den insgesamt etwa 8.500 m² großen Hauptplatz in den West-, Mittel- und Ostbereich trennt: Der Westen mit Geschäften und Gastro solle künftig belebt sein, das Zentrum rund um Stadtamt, Banken und Trafik funktional, der Osten in Richtung Horner Straße mit nicht mehr allzu buntem Treiben ruhig.

Den Anfang solle die Mitte bilden, die über Doktor-Karl-Renner-Straße und Bauhof-Zufahrt auch in eine Radweg-Verbindung zwischen Moorbad, City-Center und Stadtpark eingebunden sein soll. Vis-à-vis des Stadtamtes wird ein Auflassen der Schleife mit den Parkplätzen vor den Banken zugunsten Spielraumes mit Kletterwand, Wasserspiel, Rutsche & Schaukel vorgeschlagen, daneben vorm Tierarzt eine gestaltete Fläche mit dem Obelisken und ein E-Bike-Terminal.

Einige Vorschläge betreffen den gesamten Hauptplatz. Er soll deutlich grüner und an etlichen Stellen entsiegelt werden, die Hälfte der etwa hundert Parkplätze zugunsten der Lebensqualität verlieren, mehr Aufenthaltsbereiche bekommen, Regenwasser für die Bewässerung sammeln statt abzuleiten, barrierefreie Gehstreifen und eigene Radstreifen an beiden Fahrbahnseiten bekommen. Lkw sollen vom Platz verbannt werden und die Fahrbahn zwecks Drosselung des Tempos im Pkw-Verkehr gepflastert, aber trotzdem ruhig befahrbar sein – wobei sie als Landesstraße in die Zuständigkeit des Landes fällt und das Land NÖ daher das letzte Wort dazu hat.

Im Westen wäre zwischen Schulgasse und Doktor-Karl-Renner-Straße mehr Verweilraum vorgesehen: Die Fahrbahn solle zur Einbahn bis zum Abzweiger Richtung Stadthalle, die knifflige Kreuzung zur Josef-Widy-Straße dank Wegfall des Abbiegeverkehrs aus dem Osten damit entschärft werden. Zugleich wird in dem Bereich die Reduktion auf nur noch Längsparker vorgeschlagen.

Die letzten Punkte ernteten die größte Skepsis. Anrainer am Platz fürchten durch Pflasterungen eine neue Lärmquelle, Anrainer an potenziellen Ausweichrouten fürchten verminderte Lebensqualität, wenn der Platz nicht mehr in Richtung Gmünd verlassen werden kann. Weil: Verkehr werde in bereits bestehende Nadelöhre umgelenkt. Der Verlust der Hälfte der Parkflächen wurde zudem teils als weitere Schwächung der Wirtschaftstreibenden empfunden. Kaum eine Stadt dieser Größe in Österreich habe derart viele Parkplätze, sagte aber Michael Skoric (con.sens), Schrems liege im Fall einer Halbierung immer noch doppelt überm Hauptplatz des mehr als viermal so großen Amstetten.

Ob ein solches Konzept wirklich geeignet sei, neue Geschäfte oder Lokale herzubringen, fragte eine Besucherin. Ein anderer: „Wir legen zuerst das Ei und warten dann auf die Henne.“ Allmeier: Das Konzept sehe einen Innenstadt-Koordinator vor, der unter anderem Suchende und Bietende verbinden und eine Leerstandsdatenbank führen solle. Generell: Die Planer könnten Vorschläge machen und Weichen stellen, letztlich sei es aber ein Projekt der Stadt und jedes Einzelnen.

Was das alles überhaupt koste, wurde gefragt. 300.000 Euro waren im Vorjahr budgetiert worden, da war aber nur der Stadtamt-Vorplatz ein Thema. Für das Gesamtpaket kann das aktuell keiner beziffern, auch wegen Fragen zur konkreten Ausgestaltung des Bodens.

Nach heftigen Debatten: Verkehr noch ausklammern?

Peter Müller, Nachfolger Karl Harrers als Stadtchef, hatte im Begleitheft zur Präsentation von der „letzten Rückkoppelung“ mit der Bevölkerung geschrieben, bevor im Sommer der Rahmenplan für das zu „Schrems 2030 – Zukunft Innenstadt“ gereifte Projekt finalisiert und mit der technischen Entwurfsplanung für die Neugestaltung begonnen werden könne. Was genau im finalen Konzept stehen wird, das ist jedoch angesichts der Resonanz im „Stadtforum“ noch offen.

Müller betonte jedenfalls, dass „nichts in Stein gemeißelt“ sei, man „miteinander das Beste für Schrems machen“ wolle. Daniela Allmeier räumte schon mal ein, dass das Verkehrsthema aus der Gesamtkonzeptionierung im Sommer noch ausgeklammert werden solle.

