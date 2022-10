Heini Staudinger zu Kandidatur: „Ich bereue es keine Sekunde“

NÖN: Herr Staudinger, Sie haben bundesweit bei der Bundespräsidentenwahl 1,6 Prozent erreicht, im Bezirk Gmünd 4,75 Prozent. Was sagen Sie zum Ergebnis?

Heini Staudinger: Es geht darum, dass Themen wie Natur, Kleingewerbe und Armut eine Bühne finden. Darum habe ich mich bemüht, teilweise ist es gelungen, teilweise nicht.

Zurückblickend auf den Wahlkampf: Wie haben Sie die vergangenen Wochen erlebt?

Staudinger: Es war eine enorme Anstrengung. Ich weiß nicht, wie viele Journalisten am Wahlabend in Wien waren. Aber in einer Stunde sagst du acht Mal das selbe, das hält man normalerweise nicht unbeschadet aus. Oder man gewöhnt sich daran und wird einer der Profipolitiker, die die Leute nicht mehr hören können.

Empfinden Sie die Kandidatur trotzdem als richtig, oder haben Sie es bereut?

Staudinger: Ich bereue es keine Sekunde. Aber eines ist sonnenklar: Ich würde es kein zweites Mal machen. In sechs Jahren ist wieder eine Präsidentschaftswahl und ich würde mich trotzdem freuen, wenn jemand unsere Themen Natur, Gerechtigkeit, Fairness in der Wirtschaft und Kampf gegen Armut aufgreift. Ich bin für jeden dankbar, der die Stimme für diese Themen erhebt.

Sie wurden öfter als Aktivist gegen Kapitalismus, Ressourcenverschwendung usw. bezeichnet. Wird sich Heini Staudinger auch weiterhin kein Blatt vor den Mund nehmen?

Staudinger: Absolut, mein Platz ist auf der Seite der Zivilgesellschaft. Sie ist die letzte Bastion der Hoffnung auf einen radikalen Wandel, den wir brauchen, wenn wir nicht an die Wand fahren wollen. Dieser Wandel wird sicher nicht von oben orchestriert, wahrscheinlich nicht einmal begleitet, muss vielmehr von unten erkämpft werden.

Wenn ich etwa übers Kleingewerbe spreche, meine ich Greißler, Schuster, Wirtshäuser usw. All das gibt es in den Dörfern nicht mehr und dadurch werden die Ortschaften kaputt. Und das ist kein Zufall, resultiert aus den neoliberalen Spielchen der Großkonzerne, die gigantische Vorteile gegenüber dem Kleingewerbe haben. Die Politik gibt das Kleingewerbe den Großen zum Fraß und die Folgen sind bitter für die Dörfer.

Sie zitieren gerne John Lennons Lied „Imagine“, nicht nur im Wahlkampf...

Staudinger: John Lennon hat den Traum nicht aufgegeben, dass wir als Menschen auch wie Menschen zusammenleben könnten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich viele Menschen nur durch Träume am Leben halten können. Denn die reale Welt ist oft einfach schrecklich. Gleichzeitig bin ich sicher, dass in Träumen ganz viele Potenziale für Veränderungen liegen. Auch eine Idee kann etwas sehr Mächtiges sein und Visionen Leuchtsterne, an denen man sich orientiert.

Was passiert mit den übrig gebliebenen Spenden aus dem Wahlkampf?

Staudinger: Vom Finanziellen haben wir im Wahlkampf mitunter am wenigsten ausgegeben. Diese Millionenschlachten bei Wahlen sind in meinen Augen obszön und eine Verhöhnung der Demokratie. Was uns an Spendengeldern übrig bleibt, spenden wir in den nächsten Wochen an Bedürftige.

Was waren schöne Erfahrungen im Wahlkampf?

Staudinger: Die sechs Herausforderer des amtierenden Präsidenten wurden zu einer Art „Schicksalsgemeinschaft“. Wir haben uns gut verstanden, das ist medial in den Diskussionen leider oft viel zu kurz gekommen. Unsere Ansichten waren teilweise ähnlich, man muss ja nicht in allen Punkten einer Meinung sein. Tassilo Wallentin und Michael Brunner habe ich zum Beispiel zu uns nach Schrems eingeladen.

Wie haben Sie den Wahltag am Sonntag verbracht?

Staudinger: Ich bin aufgestanden, habe Kaffee getrunken und Zeitung gelesen, bin wählen und essen gegangen und danach nach Wien gefahren. Eigentlich wollte ich in Schrems bleiben, aber eine Journalistin hat mich überredet, doch nach Wien zu kommen.

Sie haben bei öffentlichen Auftritten im Wahlkampf immer diese rote Jacke getragen. Was hat es damit auf sich?

Staudinger: Ich hatte vor etwa 20 Jahren eine Freundin. Sie fand, dass ich soweit ganz okay sei, aber wahnsinnig fad aussehe. Dann hat sie mir diese Jacke gekauft, aber sicher nicht damit gerechnet, dass ich die Jacke so viel tragen werde. Während des Matches mit der Finanzmarktaufsicht war es ein Markenzeichen, im Wahlkampf habe ich sie wieder ausgepackt.

