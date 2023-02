Hilfe für Erdbeben-Region: Kuchenbasar brachte 5.215 Euro ein

Ilknur Dogrul und Aysemine Toprak haben am Sonntag einen Kuchenbasar in einer Halle des „Otto-Hauses“ organisiert. Die jungen Frauen aus Gmünd bzw. Schrems sind türkischer Abstammung und baten nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien um freie Spenden für Hilfe vor Ort.

Beim Kuchenbasar gab es eine große Menge an selbst gebackenen Mehlspeisen und pikanten Speisen. Bereits zu Beginn um 9 Uhr kamen laufend Frauen vorbei und brachten Speisen. Viele Besucher kamen zum Verkosten, oder um etwas mit nach Hause zu nehmen. Schon am Montag haben Ilknur Dogrul und Aysemine Toprak die Spenden in der Höhe von 5.215 Euro an die Internationale Katastrophenhilfe des Roten Kreuzes überwiesen. Die Schremser Ortsstellenleiterin Birgit Trojan dankte den beiden für ihr Engagement.

Direktor Kurt Spiesmaier und die Lehrer Vera Feiler, Tina Denk, Philipp und Verena Jindra organisierten in den Schulen eine Spendenaktion. Foto: ÖJRK

Auch die Volks- und Mittelschulen Schrems wollen helfen und unterstützten den Spendenaufruf des Österreichischen Jugendrotkreuzes. „Als Schule wollten wir einen Beitrag für die betroffenen Menschen, Kinder und Familien leisten“, sagt Schulleiter Kurt Spiesmaier. Durch die Jugendrotkreuzreferenten wurden freie Spenden gesammelt. An der Mittelschule wurde zusätzlich ein Kuchen- und Aufstrichbuffet veranstaltet. So ergab sich ein Betrag von 1.500 Euro.

Reinhard Österreicher (links) und Birgit Trojan (rechts) dankten Aysemine Toprak und Ilknur Dogrul für ihr Engagement. Die Spende wurde an die Internationale Katastrophenhilfe des Roten Kreuzes überwiesen. Foto: Karl Tröstl

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.