Während sich in Sachen Hochwasserschutz in der Bezirkshauptstadt Gmünd zuletzt wenig tat, neigt sich das Monsterprojekt in der Nachbarstadt Schrems mit einem Investitions-Volumen von stattlichen 9,5 Millionen Euro allmählich dem Ende zu: Noch heuer soll die erste der drei letzten Etappen in Angriff genommen werden, der Abschluss aller Arbeiten ist laut dem politisch zuständigen Stadtrat Michael Preissl (SPÖ) für das Jahr 2021 geplant.

Insgesamt acht Etappen waren nach den Braunau-Hochwassern von 2002 und 2006 zwischen Langegg und Niederschrems festgelegt worden. „Damals ist man von Gesamtkosten von ungefähr zwei Millionen Euro ausgegangen“, blickt Preissl stirnrunzelnd zurück: Fast genau dieser Betrag bleibt nun alleine der Stadt Schrems, obwohl sie nur 20,2 Prozent der Kosten tragen muss (den Rest teilen sich Land NÖ und Bund).

Brücke wird abgetragen und neu gebaut

Die Verzögerung sei primär durch leere Fördertöpfe im Land wegen akuter Schäden an anderen Gewässern verursacht gewesen, sagt Preissl, der Verständnis dafür aufbringt und die „mehr als gute Zusammenarbeit mit dem zuständigen Amt der Landesregierung“ hervorhebt.

Spätestens mit Anfang Oktober rechnet er mit dem Start der letzten, etwa 1,15 Millionen Euro teuren Etappe für Niederschrems. Diese betrifft den Bereich zwischen Kriegerdenkmal und Heumühle: Die Brücke soll dabei abgetragen und komplett neu errichtet werden, dabei soll auch der Kanal von der Brücke ins Bachbett verlegt werden. Preissl: „Durch die dann höher liegende Brücke kann eine höhere Durchflusshöhe für die Braunau erreicht werden.“ Am Ufer seien bereits Voraus-Maßnahmen erledigt worden.

Für 2019 ist der Bereich zwischen Heizwerk (ehemalige Kläranlage) und Theodor-Körner-Brücke beim Schloss geplant, für 2020/21 wird zum Abschluss der Bereich Kollersdorf-Eugenia-Langegg mitsamt Wehr bei Eugenia ins Auge gefasst. Die Kosten für diese letzten drei Etappen belaufen sich auf mehr als drei Millionen Euro, der Gemeinderat gab für die 20,2-%-Beteiligung der Stadt Schrems einstimmig grünes Licht.