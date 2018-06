Nur knapp nach seiner mit Auszeichnung abgeschlossenen Lehrabschlussprüfung als Kraftfahrzeugtechniker holte sich Thomas Vogler aus Höhenberg am 1. Juni den Sieg beim internationalen Wettbewerb „Car Mechanic Junior“ in Vilnius (Litauen), zu dem junge Berufskollegen aus Slowenien, Frankreich, Mazedonien, Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Türkei und Österreich angetreten waren. Groß ist die Freude in der Landesberufschule Eggenburg, weil auch der zweite Platz nach Österreich, an Thomas Nödl aus Eggenburg, ging.

Der Sieger Thomas Vogler absolvierte seine Lehre bei Ford Weiss in Schrems und erreichte bereits 2017 bei der NÖ Landesmeisterschaft den ersten Platz, bei der anschließenden Staatsmeisterschaft den achten Rang. „Ich konnte zwar leider nicht nach Litauen mitkommen, aber wir unterstützen das in unserem Betrieb sehr gerne, wenn sich unsere Lehrlinge so großen Herausforderungen stellen wollen“, ist Lehrlingsausbildner Peter Weiss stolz. „Thomas Vogler hat eine großartige Leistung erbracht, und anscheinend hat die Ausbildung in unserem Haus auch gut zu ihm gepasst“, sagt Co-Geschäftsführer Martin Weiss.

Wettbewerb in englischer Sprache

Der gesamte Wettbewerb war in englischer Sprache abgehalten. „Das war schon schwierig, aber wir hatten ja in allen drei Ausbildungsjahren technisches Englisch in der Berufsschule“, erzählt der Sieger Thomas Vogler.

Der Wettbewerbs-Schwerpunkt lag bei Systemelektronik, es mussten nach einem Multiple-Choice-Test neun Stationen mit praktischen Aufgaben absolviert werden. „Wir mussten unter anderem eine Fehlersuche beim Dieselmotor durchführen, Bauteile austauschen und den Motor wieder zum Laufen bringen, einen Anhänger verkabeln, aber auch einen Stehbolzen vom Zylinderkopf ausbohren“, berichtet Vogler über die Anforderungen.

Am Tag vor der Preisverleihung besichtigten die jungen Kraftfahrzeugtechniker gemeinsam Sehenswürdigkeiten in Vilnius und lernten einander besser kennen. „Wir haben uns schon über unsere Ausbildungen unterhalten, aber die Kommunikation war doch schwierig, weil meine Kollegen aus den anderen Ländern offenbar nicht so viel Englisch lernen wie wir hier in Österreich“, bedauert Thomas Vogler.

„Kfz-Techniker ist genau der richtige Beruf für mich“, ist sich Thomas Vogler sicher. Den Sommer über wird er noch eifrig in dem Beruf werken, im Oktober muss er dann aber zum Bundesheer.