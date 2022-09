Hoffnung nach jahrelanger Talfahrt: Morgenluft im CCS

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Aufatmen nach jahrelanger Abwärts-Entwicklung und zuletzt auch noch dem Weggang von Schuh-Filialist Reno im City Center Schrems: Eurospar kommt fix, Tedi wird vergrößert – und das Einkaufszentrum an sich wird laut Geschäftsführung um einen Millionenbetrag umgebaut.

„Wir sind massiv um den Standort bemüht und nehmen sehr viel Geld in die Hand, um ihn so gut wie möglich abzusichern, weil wir an ihn glauben“, sagt Geschäftsführerin Elke Auer auf NÖN-Nachfrage. Sie ist zuversichtlich, dass für den bestehenden Leerstand auch noch neue Partner gefunden werden.

Polit-Forderung nach weiterer Schließung

Die Bewerbung eines Modells war Ende August der letzte Eintrag von Reno auf der CCS-Homepage, die Kunde zur überstürzten Schließung verbreitete dafür die Schremser Listen-Gemeinderätin Viktoria Prinz – mit einem Appell an die Stadtführung, beim Weg des Centers zur „Geisterstadt“ nicht länger zuzuschauen. Es könne nicht sein, dass man für ein Paar Schuhe, Kinderkleidung oder Spielzeug nach Gmünd fahren müsse, so Prinz.

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) zeigt sich wegen des Endes von Reno genauso betrübt. Er bestätigt den „dringenden Bedarf“ auch nach einem Textilgeschäft, aber: „Wir können Entscheidungen von Unternehmen nicht beeinflussen. Die großen Ketten gehen in die Bezirkshauptstadt oder eine Stadt mit über 10.000 Einwohnern, wir sind nichts davon.“ Zu Reno habe er im Vorfeld andere Informationen gehabt – „eher in Richtung Lokalwechsel“.

Center-Geschäftsführerin Auer: Die Entscheidung bei Reno sei tatsächlich sehr kurzfristig kommuniziert worden.

Reno-Weggang schuf neue Optionen

Doch der abgewanderte Schuhladen hat ein neues Tor geöffnet: Der in Schrems sehr beliebte, aber vergleichbar kleine Nonfood-Händler Tedi kann dadurch in die frühere Reno-Filiale übersiedeln und sich somit räumlich vergrößern. Zugleich kann die Spar-Gruppe die Fläche der aktuellen Tedi-Filiale brauchen, sie an den bestehenden Markt andocken und diesen zu einem großen Eurospar ausbauen – über Erweiterungspläne an sich hatte die NÖN 2021 exklusiv berichtet.

Die Verträge für diese Änderungen seien erst vorvorige Woche unterschrieben worden, sagt Auer. Kommende Woche laufen bereits die Behördenverfahren für die Umbauten.

Spar verdoppelt sich zu Eurospar

Der Markt im City Center werde um 420 m² auf dann 1.150 m² aufgestockt, heißt es bei Spar heute. Für den Zeitpunkt des Starts der Umbaumaßnahmen wird derzeit Mitte Jänner 2023 ins Auge gefasst. Die Eröffnung ist noch für Frühjahr 2023 geplant.

„Für Schrems bedeutet das eine zeitgemäße Nahversorgung, noch mehr Auswahl und zusätzliche Arbeitsplätze“, betont Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Mit dem Ausbau zum Eurospar verdopple sich die Zahl der Artikel im Programm von etwa 10.000 auf 20.000.

Parallel zu den Veränderungen bei Spar & Tedi sind nach Auskunft von Geschäftsführerin Elke Auer auch die Vorarbeiten zur Aufwertung des Einkaufszentrums an sich angelaufen. Die Pläne sollen „Schritt für Schritt“ umgesetzt werden und unter anderem eine Erneuerung des Außenauftrittes von der Parkfläche – auf zwei Etappen, um den Betrieb in den Geschäften nicht zu beeinträchtigen – bis zu neuen Grünanlagen mit sich bringen.

Bis zur Eurospar-Eröffnung soll auch das Außenareal im neuen Kleid erscheinen.

Auer: „Weitere Anfragen für Geschäftsflächen

“ Wiederholter Wirbel in Online-Foren habe dem City Center nicht gutgetan, sagt Auer. Dabei sei im Hintergrund sehr viel geschehen, seit sie dazu gestoßen sei – einige Partner hätten davor schon gekündigt oder mit Kündigung gedroht, es habe sich auch am Areal selbst hoher Aufholbedarf angestaut. Dann sei intensiv das Gespräch gesucht und zugleich versucht worden, das CCS auf neue Beine zu stellen. „Der Handel war aber schon vor Covid total im Wandel, dann kam die Pandemie, danach noch die Teuerungswelle“, sagt Auer, die mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management von Einkaufszentren mitbrachte: Gute Entwicklungen zu kommunizieren, bevor sie wirklich unter Dach und Fach sind, das sei für sie einfach keine Option.

Auer hofft aber, in naher Zukunft die nächsten Positivmeldungen geben zu können – sie spricht von mittlerweile wieder einigen Anfragen für Geschäftsflächen, hält auch weitere Übersiedlungen innerhalb des CCS für möglich.

