Eine geschichtsträchtige Immobilie im Herzen der Stadt Schrems ist seit wenigen Tagen in neuen Händen: Der Deutsche Michael Trieb hat das „Otto-Haus“ am Eck Hauptplatz/Josef-Widy-Straße vom bisherigen Vorarlberger Eigentümer erworben.

Bild des Kaufhauses Heinrich Otto um 1960. | schrems.topothek.at

Gemunkelt wird, Trieb wolle einstige Pläne aufgreifen, die auf die Schaffung von Appartement- Zimmern mit Frühstück zur langfristigen Vermietung an örtliche Betriebe für deren wechselnden Bedarf abzielten. Was der neue Eigentümer wirklich mit dem umfassenden Gebäudekomplex vorhat, das konnte bis Redaktionsschluss trotz mehrfacher Versuche nicht in Erfahrung gebracht werden.

„Es bleibt für einen neuen Besitzer sehr viel zu tun“, sagt jedenfalls Hartmut Otto, dessen Familie die Immobilie über Jahrzehnte hinweg geprägt hat, im NÖN-Telefonat.

Dreh- und Angelpunkt des Hauptplatzes

Der Name „Otto-Haus“ ist untrennbar mit den Glanzzeiten des Industrie- und Wirtschafts-Standortes Schrems verbunden. Den Start dazu lieferten Heinrich und Aloisia Otto mit einer Firmengründung im Jahr 1899 in der Heidenreichsteiner Straße 8, 1918 wurde der Betrieb in die Schulgasse 8 übersiedelt.

Nach 1926 wurde der Baukomplex an der Ecke von Hauptplatz und Bahnstraße (heute: Josef-Widy-Straße) als neuer Standort erworben. Hartmut Otto: „In den folgenden Jahren führte mein Vater den auf vier Elemente geteilten früheren Wirtschaftshof nach Aufkauf aller Teile mit jeweils eigenen Hausnummern mühsam wieder zusammen.“

Bild des Kaufhauses Heinrich Otto vor 1989. | schrems.topothek.at

Als klassisches Kaufhaus, das alle Bereiche zwischen Lebensmitteln, Kleidung, Schuhen, Haushalt oder Sportausrüstung abdeckte, wurde das „Otto-Haus“ zum Anziehungspunkt für Menschen aus nah und fern. Etwa 70 Beschäftigte hatte der Betrieb an seinem Höhepunkt in den frühen 1970er Jahren, erinnert sich Hartmut Otto, der auch selbst hier tätig war.

„Es waren aber etwas zu viele, die Bank drängte auf Kündigungen.“ Nach einem Großbrand im Jahr 1982 erfolgte, bereits unter Führung durch seinen Bruder, noch eine Modernisierungs-Welle.

Ende war „Beginn des Rückzugs der Geschäfte“

„Der Steuerberater empfahl aus steuerlichen Gründen die Umwandlung der Firma in eine GmbH. Die Bank konnte ihre sehr günstigen Konditionen danach rechtlich nicht mehr aufrecht erhalten, die neuen Kredite bei einer neuen Bank kamen wesentlich teurer“, blickt Hartmut Otto zurück: „Das war unser Untergang.“

Ende der 1980er Jahre musste das Kaufhaus Otto schließlich zusperren, 1989 wurde es verkauft. Danach wurde es unter anderem als Schuhgeschäft geführt, auch die Weitraer Trachten-Lady Elfi Maisetschläger war eine Zeit lang Pächterin, ehe die Tore langfristig schlossen. Zuletzt wurden die weitläufigen Auslagen über Vermittlung der Stadtgemeinde nur noch als Werbefläche für Betriebe genutzt.

Der Zusammenbruch des Kaufhauses Otto habe den „Beginn des Rückzuges der Geschäfte in Schrems“ markiert, sagt Steuerberater Paul Rzepa – selbst weitschichtig mit der Familie Otto verwandt – heute: „Es war ein Wendepunkt.“