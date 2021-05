Was tun mit der Schulgasse in Schrems? Zur Behandlung dieser kniffligen Frage holt sich die Schremser Gemeindeführung nun Expertenrat: Die einzige Straßenverbindung von Gmünder Seite zum Hauptplatz entspricht durch ihr hohes Verkehrsaufkommen mit entsprechenden Kollateralschäden nicht unbedingt dem Prädikat „lebenswert“…

„Alle 14 Tage ein Vorfall.“ Die eigentlich nicht allzu lange Gasse zwischen Gasthaus Schönauer und der Einmündung am Hauptplatz wurde in aktueller Ausprägung im Zuge der Hauptplatz-Gestaltung vor bald 30 Jahren gestaltet, räumt Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) ein. „Damals herrschten im Zentrum einfach noch andere Verhältnisse, war das Verkehrsaufkommen noch anders als heute“, sagt er: „Heute gibt es aber alle 14 Tage einen neuen Vorfall.“

Einer der Problempunkte neben der engen Parkplatz-Situation ist der Ausgang von der Einkaufspassage bei Hofer, Billa und Bipa, der im Idealzustand mit gusseisernen Pollern und massiver Kette zur Straße hin gesichert ist. Das klassische Erscheinungsbild der Stelle ist allerdings eher jenes einer Baustelle mit Notfalls-Sicherung, weil mal wieder irgendein Teil umgefahren wurde.

Im Rahmen der Hauptplatz-Umplanungen mitberücksichtigen. Bürgermeister Harrer möchte das Gässchen nun in die ohnehin angelaufenen Überlegungen zur Umgestaltung des Hauptplatzes eingliedern. „Es sollte ein Konzept werden, das eine Lösung für die Schulgasse bringt, die bis in den Hauptplatz hineinreicht“, sagt er. Zuerst gelte es, zu erfassen, was überhaupt notwendig und was möglich ist: „Das Ziel ist es in jedem Fall, den Verkehr zu reduzieren und einzubremsen.“

Fragen auch zu Radwegebau sowie Problemen im Wohnpark und vor Schulkomplex. Fachleute sollen sich laut Harrer nicht nur dieser Frage widmen, sondern dabei auch gleich ihre Einschätzung zu angeblichen Schnellfahrer-Problemen im Waldviertler Wohnpark und zur angelaufenen Radwege-Planung vor allem mit Fokus auf die Friesstraße geben. Letztere soll eine zentrale Rolle für die Radverbindung in die Stadt spielen. Und: Auch die Zufahrt zum Schulkomplex über den Parkweg wird ein Thema.

Der Stadtchef berichtet von mehrmaligen Elternbeschwerden wegen der Gefährdung von Kindern durch andere Eltern, die in dem engen Bereich teilweise „buchstäblich bis zur Schultür fahren“. Es habe dazu auch schon Anzeigen gegeben. Eine Parkplatz-Einteilung sei bereits vorgenommen worden, habe aber noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.