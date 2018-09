Politisches Gestalten erfordert mitunter enorme mentale Ausdauer. Die Bahnhofs-Uhr in Gmünd ist ein solcher Spezialfall, und der Radweg-Lückenschluss zwischen Niederschrems und Hoheneich entlang der B41 genauso…

Bereits im Jahr 2015 drangen Pläne für den Radweg seitens der Stadt Schrems an die Öffentlichkeit, im Juli 2017 wurde schließlich die nahende Fertigstellung bekundet. Im Juli 2018 bat Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) noch um etwas Geduld. Zwei Monate später – die Radsaison nähert sich allmählich ihrem Ende – ist immer noch nichts passiert.

"Alles boomt, überall wird gebaut"

Zuerst habe man lange auf das Eintreffen aller nötigen Bewilligungen gewartet, jetzt stocke die Realisierung wegen des stark brummenden Motors am Bau, beteuert Stadtchef Harrer nun auf neuerliche NÖN-Nachfrage: „Alles boomt, überall wird gebaut, das wirft dann natürlich personelle Engpässe auf.“

Aber: In den nächsten Tagen soll es tatsächlich zumindest mit den Vorarbeiten losgehen. Bauhof und Straßenmeisterei Schrems wollen, wie Harrer betont, in guter Zusammenarbeit rasch mit der Rodung einzelner Bäume und Büsche in jenem Teil beginnen, wo ein neuer Weg angelegt wird. Auch noch heuer sollen entlang der B41 unterhalb des Höfentöckteichs der Graben verlängert, Rohre verlegt und die Basis für den Weg aufgeschüttet werden. „Die Aufbringung einer durchgehend neuen Asphaltdecke dürfte sich heuer nicht mehr ausgehen“, beteuert Harrer, „das soll geschehen, sobald es das Wetter nach dem Winter zulässt.“

Geplant ist wie berichtet eine Verbindung des von Schrems über Parkweg und Heumühle nach Niederschrems führenden Radweges mit Hoheneich und der Anbindung an Gmünd. Bestehende Güterwege neben der B41 sollen erneuert und vor allem unterhalb des Teiches mit einem neuen Wegstück in Richtung Anderlfabrik verbunden werden. Budgetiert sind insgesamt etwa 250.000 Euro.