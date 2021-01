Der bekannte Schlossermeister, Waffenhändler und leidenschaftliche Jäger Franz Wiesinger schloss am 22. Jänner im Alter von 86 Jahren für immer seine Augen.

Der Schlossermeister, der in Hoheneich gewohnt hat, gründete 1963 seinen Betrieb in Schrems und leitete diesen bis 1981. Danach übernahm Sohn Reinhard die „Hallenbau Wiesinger GmbH“, die viele interessante Aufträge durchführen konnte. So durfte diese Firma für den Papstbesuch in St. Pölten 1998 ein riesiges Stahlkreuz produzieren. Heute befinden sich auf diesem Areal in Schrems die Firma Alu Systems und die Spenglerei Apfelthaler.

Wiesinger führte zusätzlich zur Schlosserei von 1969 bis 1993 einen Waffenhandel, durch den er große Bekanntheit in der Jägerschaft erlangte.

„Mit Franz Wiesinger verlieren wir einen engagierten Jäger und Sportschützen, der jahrzehntelang bei vielen Jagden dabei war. Bis zu seinem Tod war er Mitglied der Genossenschaftsjagd in Schrems“, betont Bezirksjägermeister Ernst Strasser.

Als besonders geselliger Mensch wird Franz Wiesinger vielen in Erinnerung bleiben. Wer sich von ihm verabschieden will, hat am 29. Jänner von 10 bis 12 Uhr in der Aufbahrungshalle in Schrems die Möglichkeit. Sein Begräbnis findet im engsten Familienkreis statt. Er hinterlässt seine Gattin sowie drei Kinder mit ihren Familien.