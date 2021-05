Zum Abschluss des bereits 28. Firmenjahres konnte die Bernhart Diesner GmbH im Industriegebiet Schrems-Kottinghörmanns eine wichtige, etwa 250.000 Euro schwere Investition in die Zukunft abschließen: Eine große neue Lagerhalle für Halbfertigprodukte ist seit voriger Woche fertig, bis zu zehn Häuser und diverse Stiegenelemente des Holzbauers finden darin Unterschlupf. Nebenbei wird hier mehr Strom erzeugt, als selbst verbraucht wird.

Ein Blick zurück. Bernhart Diesner hatte in der Baufirma Reissmüller die Lehre und schließlich Meisterprüfung zum Zimmerer absolviert, sich danach in der Schremser Katastralgemeinde Pürbach als 1-Mann-Betrieb selbstständig gemacht. Die Firma wuchs, im zehnten Jahr musste bei einem Mitarbeiterstand von zwölf wegen Platznöten schließlich ein Neubau im Schremser Industriegebiet angegangen werden.

Das Millionenprojekt schuf damals mit Produktionshalle, Büro und einem Materiallager Platz für einige Jahre, nach mehreren Erweiterungen der Lagerfläche war jetzt aber der Plafond erreicht, sagt Geschäftsführer Diesner: „Wir standen schon an allen Ecken und Enden an, mussten bei Bauverzögerungen immer Notlösungen finden. Trotzdem konnten wir wegen des Platzmangels nicht sehr viel vorproduzieren, standen immer wieder an.“

Viele Tätigkeiten in Eigenregie ausgeführt. In der neuen Lagerhalle können nun bei Bedarf auch zehn vorproduzierte Häuser trocken untergebracht werden, das erhöht natürlich die Flexibilität. Dem Nachhaltigkeits-Gedanken trug Diesner durch eine Photovoltaik-Anlage am Dach und an einer kompletten Außenseite Rechnung, er ist damit mehr als energieautark: Die Anlage speist im Jahresverlauf mit einer Leistung von 126 Kilowatt-Peak mehr Strom ins Netz ein, als Diesner daraus bezieht. Große Teile der Baustelle wurden erwartungsgemäß in Eigenregie abgewickelt.

Aktuell werden fünf Lehrlinge ausgebildet. Holzbau-Diesner deckt verschiedenste Holzbau-Bereiche vom Stiegenbau über Dachstühle bis zu Hallenkonstruktionen ab. Als Generalunternehmer, der die einzelnen Gewerke beauftragt und koordiniert, fertigt er primär im Wald- und Weinviertel Häuser für den öffentlichen Bereich und Private. Zuletzt stellten die Schremser in Pulkau zwölf und in Altenburg 14 Häuser auf die grüne Wiese, in Horn errichteten sie ein neues Tennis-Clubhaus. „Stark steigend ist die Nachfrage nach privaten Wohnhäusern“, bestätigt der Chef zudem einen überregional beobachtbaren Trend.

Er legt Wert auf möglichst regionale Produkte und auf Mitarbeiter aus eigener Ausbildung. So werden aktuell fünf junge Menschen in der Lehre an ihren Beruf herangeführt – das ist immerhin ein Viertel der gesamten Belegschaft. Der erste Mitarbeiter, den Bernhart Diesner je einstellte, war vor mehr als 26 Jahren auch schon sein erster Lehrling: „Er ist immer noch dabei, ist jetzt meine rechte Hand. Sein Arbeitsplatz ist heute das Büro.“ Ein zweiter Mitarbeiter ist immerhin seit 25 Jahren fix dabei.