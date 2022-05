In luftigen Höhen: 500 Gäste bei Elk-Fertighaus

Werbung

Im Spannungsfeld zwischen Materialknappheit, Preisanstiegen und einem neuen Trend zum Eigenheim im Grünen infolge der Pandemie durfte nach zweijähriger Covid-Pause wieder zum „Tag des Fertighauses“ bei Elk eingeladen werden. Das Fazit von Stefan Schneider, einem der Geschäftsführer beim österreichischen Marktführer mit Sitz in Schrems: „Der Trend geht immer stärker zum Fertighaus.“

Der Stellenwert des Fertighauses sei in den vergangenen Jahren gestiegen, genauso das Bewusstsein dafür, was die Branche mittlerweile zu leisten imstande sei. An die 500 Teilnehmer machten laut Schneider Werksführungen mit, ließen sich mittels Kranes für einen Blick über das stattliche Betriebsareal 50 Meter in die Höhe hieven und informierten sich über die Trends in der Branche. Die Schwerpunkte der Anfragen lagen demnach auf den Bereichen Haustechnik, Heizung, Bauphysik oder auch baubehördlichen Angelegenheiten. Auch die Partnerfirma BZ-Bau präsentierte sich.

Elk-Fertighaus nutzte die Aufmerksamkeit, um sich Besuchern auch gleich als potenzieller neuer Arbeitgeber zu präsentieren und Job-Möglichkeiten aufzuzeigen. Das bereitgestellte Zelt blieb dann noch einen weiteren Tag lang stehen: Nach all den Herausforderungen durch die Pandemie wurde erstmals wieder zum Mitarbeiterfest eingeladen.

