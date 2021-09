Das frühere Hauptquartier des Textilriesen Ergee an der Schremser Stadteinfahrt kommt nach zwei Jahrzehnten zurück in Waldviertler Besitz: Der Heidenreichsteiner Karl Josl hat der russischen SKIF Beteiligungs- und Handels GmbH die Immobilie mit der stattlichen Betriebsfläche von 27.500 m 2 auf fast drei Hektar Grund abgekauft. Josl, unter anderem Eigentümer der früheren Tennishalle (heute: Waldviertler Spielewelt) in Hoheneich und des alten Schulgebäudes in Aalfang, hat für das in die Jahre gekommene Areal an der Kreuzung der Bundesstraßen B41 und B2 gemeinsam mit seinen Söhnen Markus und Alexander viel vor.

Im Inneren ist die Zeit stehen geblieben. Der NÖN-Lokalaugenschein mit den Josls ist ein Ausflug weit in die Industriegeschichte des Gmünder Bezirks – mit all ihren Höhen und Tiefen: die Zeit des Aufschwungs, als der Platz an allen Ecken und Enden zu knapp wurde, nach und nach aufgestockt werden musste; und dann das jahrzehntelange Ringen gegen den Niedergang, der mit dem Konkurs Ende 2008 dann doch besiegelt war. Das Interieur selbst beim Empfang erinnert an die 1980er. Endgültig stehen geblieben ist die Zeit hier aber dann doch erst 2008. Am letzten Arbeitstag ließen nicht wenige Büro-Mitarbeiter buchstäblich alles liegen und stehen – inklusive Notizblock, Kugelschreiber und der Kaffeetasse daneben. Und so sieht es heute noch aus.

Warum nicht gleich ganz kaufen? Josl, beruflich Polier der Baufirma Talkner, weiß genau, worauf er sich mit dem Kauf einließ. Er verfolgte die Gebäude-Entwicklung jahrzehntelang mit, weil er hier für seinen Arbeitgeber immer wieder Baustellen abwickelte. So auch vorigen Winter. Dabei reifte im Zuge von Ausbesserungs-Arbeiten am Dach die Idee, gleich den ganzen Gebäudekomplex zu kaufen, sagt er. Sechs von sieben Bauteilen hat er inzwischen erworben. Der siebente wurde vor einigen Jahren an Lackierplatten-Spezialist Strip Plate vergeben, die NÖN berichtete damals. Eine weitere Halle will Josl als Lager an die Firma Käsemacher, die bisher hier eingemietet war, weiterverkaufen.

Ebenfalls in sein Eigentum gewechselt sind zig Tonnen an Altmetallen – die mittlerweile kein Abfall mehr sind, sondern gefragter Wertstoff.

Wie es heuer weitergeht. Der Kauf ist abgewickelt, Verträge mit bestehenden Mietern – eine Rockband, ein Transportbetrieb und die Fibernex Glasfasertechnik Gmbh, die hier ihren Sitz hat, müssen für den neuen Besitzer neu aufgesetzt werden.

Markus Lohninger

Baulich stellt der Fachmann der Immobilie abseits des äußeren Erscheinungsbildes und einzelner Problemfelder, die er heuer schon beheben will, ein sehr gutes Zeugnis aus: „Die Grundsubstanz ist top. Im Keller gibt es keine feuchten Stellen, in den Wintern wurde durchgehend voll geheizt.“

Als Problemzone sieht Josl zunächst das Dach des Altbaus, „es regnet an vier Stellen herein“. Dringenden Handlungsbedarf ortet er auch beim Energiethema, das er schon in den nächsten Tagen angehen will: „Gas und Strom müssen inklusive der Trafostationen komplett erneuert werden, wir müssen einen Kilometer Kabel graben.“ Auch die Option der Gewinnung von Ökostrom denkt er gleich mit – das riesige Areal bietet enorme Kapazitäten für Photovoltaik-Anlagen.

Langfristige Visionen: „Kein Bordell, keine Asylanten!“ „An erster Stelle steht jetzt einmal die Sicherung der Energie, danach geht es um die Schönheits-Chirurgie“, schmunzelt Sohnemann Markus Josl.

Visionen und konkrete Pläne für die künftige Nutzung des gewaltigen Raumes gibt es genug. Gerüchte, die auch ihnen zu Ohren gekommen sind, dementieren die Josls aber entschieden: „Es wird ganz sicher weder ein Bordell, noch ein Asylanten-Quartier!“ Schon 2015, am Höhepunkt der damaligen Fluchtbewegungen, hatte es Spekulationen in der Bevölkerung zu angeblichen Plänen für die Errichtung eines Flüchtlings-Massenquartiers mit 400 Betten gegeben – die sich wie berichtet als leeres Gerede herausstellten.

Schon jetzt etliche Anfragen. Markus Josl sieht das Areal mittelfristig als „Gewerbezentrum und Treffpunkt für Betriebe im Waldviertel. Das Interesse an Flächen ist enorm, wir hatten schon acht konkrete Anfragen von Unternehmern.“ Im Haupthaus sollen Zug um Zug Mietbüros entstehen, die Lagerflächen sollen für alle Bedürfnisse vom Privaten, dem zuhause der Platz zu eng wird, bis zum Spediteur aufbereitet und angeboten werden. Die zwei großen, zweistöckigen Appartement-Wohnungen oben im Haupthaus wollen die Josls wieder auf Vordermann bringen und vermieten.

Für einen kleinen Hallenteil gibt es bereits eine neue Verwendung: Die Kleintierzüchter können ihn kostenlos nutzen. Die Idee ist nämlich auch, ganz in der Tradition der früheren Ergee auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.