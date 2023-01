Jubiläum für Friseursalon: Zehn Jahre „Hair Studio Sabine“

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Bereits zehn Jahre „Hair Studio Sabine“ kann Sabine Geist in Schrems feiern – 27 Jahre, nachdem sie den Weg in die Selbstständigkeit genommen hat.

Die gebürtige Gmünderin erlernte den Friseurberuf bei Dietlinde Schandl in Gmünd, zog dann nach Wien. 1989 absolvierte sie Meisterkurs und -prüfung neben der Arbeit und kehrte schließlich ins Waldviertel zurück. 1995 wurde sie als mobile Friseurin tätig. Sie baute sich einen treuen Kundenstock auf, der sie 2013 dazu veranlasste, einen Friseursalon am Schremser Hauptplatz zu übernehmen.

Der Mut wurde belohnt, die Kundenzahl wuchs weiter, ehe Geist im Frühjahr 2015 eine große Investition wagte: „Ich erwarb das Notariat von Michael Ofenböck, baute es zum Friseursalon mit acht Bedien- und drei Waschplätzen um“, blickt sie zurück. Geist ging weiter: Trotz der Pandemie-Situation mit sieben Monaten behördlicher Sperren mietete sie das Friseurgeschäft Pfeiffer im Moorheilbad Harbach an, baute es um und eröffnete den Salon 2021 neu.

In zehn Jahren Hair Studio Sabine beschäftigte sie zehn Mitarbeiter und bildete drei Lehrlinge aus, derzeit sind an den zwei Standorten drei Mitarbeiter und ein Lehrling beschäftigt. „Trotz Teuerungen, Facharbeitermangel und Nachwuchsmangel im Friseurberuf sind die Kunden treu geblieben“, freut sich Geist, die mit ihrer Familie in Hoheneich lebt. Kompetente Beratung und Qualität werde eben geschätzt. Als kleines Danke für die Treue kündigt sie für Februar einige Aktionen an.

