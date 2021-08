Einen tollen Erfolg konnte der 17-jährige Julian Koller aus Schrems verbuchen. Er errang am 19. August das Leistungsabzeichen in Gold des NÖ Blasmusikverbandes im Rahmen des Musikseminares im Schloss Zeillern mit einem „Ausgezeichneten Erfolg“. Julian Koller ist Mitglied der Stadtkapelle Schrems und der Feuerwehrkapelle Amaliendorf. Er spielt das Schlagwerk und trat bei der Prüfung unter anderem mit seinem selbst komponierten Stück „Minimalistic Idiophones“ im 7/8-Takt an.