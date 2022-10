Kein Stadthallen-Wirt vor Hochsaison: Wer bewirtet die Gäste?

Die Ballsaison hat mit dem Maturaball des Schulzentrums vor knapp zwei Wochen auch in der Schremser Stadthalle begonnen, damit ist nach vielen Veranstaltungsabsagen in den vergangenen zwei Jahren wieder mehr Leben in der Stadthalle eingekehrt.

Das wirft gleichzeitig die Frage nach der Bewirtung von Veranstaltungsgästen auf: Im Frühling 2020 hat der Gastronom Daniel Fuchs als Pächter des Restaurants aufgehört. Als Gründe hatte er damals unter anderem Umsatzrückgänge und Herausforderungen aufgrund gesetzlicher Veränderungen in der Gastronomie genannt. Seither habe es keine Aussicht auf einen neuen Pächter für das Stadthallen-Restaurant gegeben, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ): „Meistens scheitert es daran, dass Gastronomen Sorge haben, genügend Personal für große Veranstaltungen zu finden.“

Beim Maturaball wurde für die Bewirtung der Gäste ein externer Caterer gefunden. „Wir suchen eine fixe Lösung – wenn auch nur fürs Catering“, sagt er: „Es gab auch schon Gespräche und jemanden, der konkretes Interesse gezeigt hat.“ Für die Stadthalle als Veranstaltungsort wäre eine dauerhafte Lösung viel Wert, wie auch Müller sagt: „Veranstalter könnten sich dann darauf verlassen, dass es einen Caterer gibt, und müssten sich nicht selbst drum kümmern.“

Am 15. Oktober steht schon das nächste größere Event an: Semino Rossi kommt zum Galaabend nach Schrems. Seine Tour wurde zwar abgesagt, dieser Auftritt findet aber statt und es gibt auch noch Karten. Mit dabei sind auch Petra Frey und Adriana – für eine Bewirtung ist laut Veranstalter gesorgt.

