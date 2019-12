Die letzte Gemeinderatsitzung in diesem Jahr am 17. Dezember startete mit einem Dringlichkeitsantrag des Grünen Gemeinderats Ferry Kammerer, der sich gegen die Planung und den Bau der Waldviertelautobahn aussprach. Da die Umweltberichte ergebnisoffen sind, schaffte es der Antrag jedoch nicht auf die Tagesordnung und wird weiter im Ausschuss besprochen.

Ein großes Thema war die Genehmigung des Voranschlages 2020. Der Geldfluss bei der operativen Gebarung beläuft sich bei den Einzahlungen auf rund 13 Millionen Euro und bei den Auszahlungen auf rund 11 Millionen Euro. Die Finanzierung der investiven Gebarung beläuft sich bei den Einzahlungen auf 380.000 Euro und bei den Auszahlungen auf circa 2 Millionen Euro. Für die Bereitstellung von Projekten wird die Aufnahme von 844.000 Euro veranschlagt, was einen Schuldenstand von 12,4 Millionen Euro ergibt.

Wortgefechte im Gemeinderat

Wortgefechte fanden zwischen dem Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) und der ehemaligen SPÖ-Gemeinderätin Viktoria Prinz statt. Grund waren Renovierungsarbeiten des Schulkomplexes um rund 2,4 Millionen Euro. Prinz Vorwurf: Im letzten Jahr wurde nur ein Teil der Arbeiten durchgeführt und im Budget 2020 wird eine relativ kleine Summe für die Schule veranschlagt. Laut Harrer laufe noch ein Leasingvertrag, wodurch die Kosten für die Schule erst im nächsten Jahr im Budget aufgenommen werden können.

Weitere Diskussionen gab es zwischen dem Bürgermeister und dem VP-Gemeinderat Tobias Spazierer betreffend dem Dienstpostenplan und der Anstellung einer Stützkraft für Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Das Gesetz gebe derzeit keine genauen Richtlinien vor, betonte Harrer dazu.

Subventionen für 2020 beschlossen

Beschlossen wurden Subventionen für die Feuerwehren Langschwarza, Pürbach und Niederschrems von 6.100 Euro. Weitere Subventionen gehen an die Schremser Stadthallen-Errichtungs- und Betriebs GmbH und die Unterwasserreich-Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH mit einer Stimmenthaltung von Wolfang Zibusch (BZÖ).

Beschlossen wurde zudem die Aufnahme von Darlehen für den Ankauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr Schrems und den Städtischen Bauhof. Genehmigt wurde ein Zusatz zum Gebäude-Bestandsvertrag der Landespolizei aufgrund von Bedarf sowie der Abverkauf der Liegenschaft Schrems und von Grundstücken in Niederschrems an der Motocrossbahn Schrems. Außerdem wurde der Abverkauf des Schlosses Schrems an die Pinus Grundstücksvermietungs GmbH (Land NÖ) um 1,5 Mio. Euro beschlossen. „Nach jahrelangem Tauziehen ist es endlich geschafft“, meinte Martina Diesner-Wais. Harrer antwortete: „Sind wir froh darüber!“ (Weitere Beschlüsse siehe Infobox.)