Keine Sabotage: Beliebter Fischteich war leck .

Sabotage am Mönch (Zapfen) des Eliasteiches in Schrems? Der Verdacht eines morgendlichen Anrufers beim Obmann des „Schremser Hobbyfischereivereins“ am 5. Mai bestätigte sich nicht. Aber: Im Damm wurde eine undichte Stelle entdeckt – um die große Menge an Fischen im Teich zu retten, musste rasch gehandelt werden.