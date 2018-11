Ursprünglich wurde bereits vor über 5000 Jahren, von den Kelten, das sogenannte Samhain-Fest gefeiert. Es wurde das Ende der warmen Jahreszeit und der Beginn der kalten Zeit, sowie der Anfang eines neuen Jahres, um die Zeit des heute 1.11., gefeiert.

Die Tier wurden von den Weiden in die Stallungen gebracht und Feuer angezündet, welche die bösen Geister abhalten sollten. Am meisten verbreitet war dieser Brauch in Irland, Schottland, Wals…. Erst im 9. Jahrhundert nach Chr. Geburt wurden die Kelten von den Römern und Germanen unterdrückt und vom damaligen Papst als Gegenoffensive das „all Hallows evening“ Fest angeordnet, was >aller Heiligen Abend< bedeutete.

Die Kelten ließen jedoch nicht von ihrem alten Brauchtum, dem ehemaligen Samhain-Fest ab, was im Laufe der Jahre den Namen Halloween bekam. Die Auswanderer nahmen diesen Brauch nach Amerika mit und dort entwickelte sich Halloween zu einen enormen Geschäftszweig, ehe es wieder in Mitteleuropa eine Renaissance erlebte.

So wurde Halloween in unseren Breiten zu einem kommerziellen Fest was viele Vereine und Institutionen nutzen um Veranstaltungen zu machen.

Der ASV Schrems führt alljährlich eine Wanderung durch und bietet zum Abschluss eine Attraktion und Labung für die Teilnehmer. Am 31.10. sind zur bereits traditionellen Halloweenwanderung das Sportvereins unzählige Teilnehmer gekommen. Die Wanderung führte an zahlreichen Stationen vorbei, wo den Teilnehmern auch Showeinlagen geboten wurden.

In Kirchberg am Walde veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr gemeinsam mit dem Sportverein ebenfalls am 31.10. eine Riesenparty, wo alljährlich über 1000 Besucher in die Halle und die angeschlossene Disco kommen, um dort das Fest zu feiern.