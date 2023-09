Kooperation im Kunstmuseum: Uni aus Rumänien zeigt Werke

Anlässlich des 30-jährigen Kooperations-Jubiläums des Kunstmuseums Waldviertel mit der rumänischen Universität für Kunst und Design in Cluj-Napoca (Klausenburg) präsentiert das Kunstmuseum von 23. September 2023 bis 14. Jänner 2024 ausgewählte Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern sowie von Lehrenden der renommierten Kunstuniversität. Die Schau umfasst Malerei, Grafik, Skulptur und Textil, Disziplinen, die an der 1926 gegründeten Universität gelehrt werden. Im Juli fand in Schrems bereits ein Bildhauersymposium in Kooperation mit der Uni statt (die NÖN berichtete). Die großen Holzskulpturen bereichern nun den Skulpturenpark des Museums.

Anfang der 90er Jahre trafen die Gründer des Kunstmuseums, Makis (1942 - 2016) und Heide Warlamis, erstmals mit Radu und Liliana Moraru – Lehrende an der Universitatea de Artă şi Design — zusammen. Diese Begegnung führte in den letzten drei Jahrzehnten zu einer Vielzahl gemeinsamer Projekte, auch mit der Universitatea Arte Vizuale in Oradea. Mit dem aktuellen Ausstellungsprojekt sind es rund 50 Künstlerinnen und Künstler beider Universitäten, die an Ausstellungen und Workshops des Kunstmuseums teilgenommen haben.

Im Gegenzug fanden Ausstellungen von Heide und Makis Warlamis Werken in der Universität statt. Botschafter Christoph Thun-Hohenstein, Leiter der Sektion der Sektion Internationale Kulturangelegenheiten im Außenministerium, schreibt dazu in seinem Vorwort zum Ausstellungskatalog: „Die traditionell ausgezeichneten kulturellen Beziehungen zwischen Rumänien und Österreich wurden mit dieser Zusammenarbeit 30 Jahre lang vertieft. Der internationale Erfolg der 'Klausenburger Schule' bestätigte die strategische Ausrichtung des Kunstmuseums Waldviertel auf den künstlerischen Austausch mit Klausenburg.“

Die Eröffnung der Ausstellung ist am 23. September (16 Uhr) mit Beiträgen vonBernhard Antoni-Bubestinger, Künstlerischer Leiter des Kunstmuseums, Florin Stefan, Prorektor der Universität für Kunst und Design Cluj-Napoca, Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in Österreich, Christoph Thun-Hohenstein sowie Abgeordnete Martina Diesner-Wais.