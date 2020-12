Im Rennen um den ALC-Award als „Wirtschafts-Oskar“ ist das Schremser Ingenieurbüro KPP-Consulting heuer in der Landeswertung vom zweiten auf den dritten Platz abgerutscht, in der Praxis ging es jedoch auf allen Ebenen rauf: Mit aktuell 40 Beschäftigten wurde die Belegschaft binnen zwei Jahren verdoppelt, der Umsatz tendiert laut Geschäftsführendem Gesellschafter Armin Kubat zugleich von 2,1 (2018) in Richtung 2,9 Millionen Euro.

Urkunde im Postfach

PricewaterhouseCoopers, Kreditschutzverband 1870 und „Die Presse“ nehmen für das Ranking „Austria‘s Leading Companies“ die Unternehmens-Eckdaten über drei Jahre hinweg unter die Lupe. Dann stellen sie die Kennzahlen der Teilnehmer für jedes Bundesland in drei Kategorien (nationale Unternehmen unter bzw. über zehn Millionen Euro Umsatz; international) in ein Verhältnis zueinander.

Hatte KPP mit Sitz in Schrems und Haupt-Betriebsstätten in Krems und Zwettl 2019 den zweiten Platz der „kleinen Unternehmen“ in Niederösterreich geholt, so wurde es heuer Rang drei. Der Grund: Ein Betrieb, der im Vorjahr noch nicht mitgemacht hatte, zog auf Anhieb an die Spitze. Die Ehrung gab es nicht im Zuge eines Festaktes, sondern als Urkunde per Mail.

Was die Teilnahme am Bewerb bringt?

„Sie bringt uns eine unabhängige externe Bewertung, die noch dazu kostenlos ist“, sagt Armin Kubat. Und: „Natürlich erhöht die Präsenz auch die Bekanntheit und prägt das Bild eines Unternehmens mit.“ Dass KPP im Ranking kontinuierlich vorne dabei sei, zeige zudem die Nachhaltigkeit der Firmenentwicklung auf, findet er.

Wie KPP intern tickt, das beschreibt der Chef anhand eines neuen Prestigeauftrags. Im Zuge einer Verhandlung im deutschen Magdeburg war er 2018 auf das nachgebaute Modell des 1934 errichteten Schiffshebewerkes Niederfinow gestoßen, ein Industriedenkmal am Ende des Oder-Havel-Kanals, das 2007 als erstes in den Rang eines „Historischen Wahrzeichens der deutschen Ingenieurbaukunst“ gehoben worden war. Es befördert Schiffe in einem 35x12x2,5 m großen, wassergefüllten Trog 36 Meter nach oben oder unten.

„Ich wollte dieses Ding unbedingt live und in Bewegung sehen“, blickt Kubat zurück. 2019 wurde dieser „Aufzug für Schiffe“ in einen Teambuilding-Ausflug integriert: „Als wir dieses Wunderwerk der Technik vor Ort in Aktion sahen, setzte ich mir das Ziel, bei einem solchen Projekt einmal dabei zu sein.“ Im November 2020 erhielt er den Auftrag, beim Tausch der 192 Ausgleichsgewichte aus Beton mit gesamt 4.290 Tonnen – das Gegengewicht eines wassergefüllten Troges – für die Sicherheit auf der Baustelle zu sorgen. „Eine unglaubliche Geschichte, eine ganz tolle Referenz“, freut sich Armin Kubat.

Genug Arbeit nach Coronajahr

Wie die künftige Performance durch die Coronakrise beeinflusst wird, das steht freilich in den Sternen. Heuer sei die Branche gegenüber vielen anderen begünstigt gewesen, räumt Kubat ein: „Wir waren zufällig in der richtigen Branche, sind im Vergleich auf die Butterseite gefallen.“ Kurzarbeit war für wenige Mitarbeiter – und auch für sie nur eine Woche – notwendig. Aufträge in unterschiedlichen Leistungsbereichen zogen die Schremser unter anderem für ein Kleinkraftwerk am Semmering und die Sanierung der Semmering-Tunnelkette, für mehrere Windkraftanlagen, die Erweiterung der Stadtsportanlage St. Pölten oder die Kastenfenster-Sanierung an der Donauuni Krems an Land.

Auch für 2021 budgetiert KPP aufgrund positiver Signale aus der Baubranche zuversichtlich. Investitionen wurden angesichts der coronabedingten Ungewissheit vielfach in die Warteposition gerückt, sollen nächstes Jahr nachgeholt werden. Für 2022 und 2023 ist der KPP-Gründer noch skeptisch: „Es wird sich weisen, ob Konjunkturpakete rechtzeitig und an der richtigen Stelle greifen.“