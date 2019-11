Das bis dahin erfolgreichste Jahr der 15-jährigen Firmengeschichte des Schremser Ingenieurbüros KPP-Consulting wurde am 21. November gekrönt: Bei der Verleihung des wichtigsten Wirtschaftspreises des Landes wurde für 2018 ein zweiter NÖ-Platz abgeräumt.

Austria‘s Leading Companies heißt der Bewerb, den Kreditschutzverband von 1870, PricewaterhouseCoopers und „Die Presse“ zum 21. Mal quasi als „Wirtschafts-Oskar“ in allen Bundesländern vergaben. Entscheidungen fallen nicht durch Publikum oder Experten: Die „Jury“ sind die nackten Zahlen der Bilanz und daraus abgeleitete Leistungs-Kennzahlen über drei Jahre hinweg, die in ein Bewertungsmodell einfließen.

Mit einem Stockerlplatz in der Kategorie für „kleine Unternehmen“ unter zehn Millionen Euro Umsatz hatte KPP mit Sitz in Schrems und Haupt-Betriebsstätten in Zwettl sowie Krems aufgrund der Vorzeichen spekuliert. Beim „Fest der Wirtschaft“ im Casino Baden freuten sich die Waldviertler sogar über Rang zwei in Niederösterreich hinter der „Ing. Erhard Fischer GmbH“ aus Hinterbrühl.

Mit 21 Mitarbeitern war 2018 laut Ergebnisblatt ein Umsatz von 2,1 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Heuer hat KPP wie berichtet die 30-Mitarbeiter-Marke durchbrochen, die Aufsicht über deutsche Großprojekte wie Generalsanierung/Zubau des Augsburger Staatstheaters (Kosten: etwa 190 Mio. Euro), Neuausrichtung Stiftsberg und Sicherung/ Sanierung Westflügel der Residenz in der Welterbestadt Quedlinburg oder einen neuen „Superknast“ in Zwickau (Kosten: etwa 174 Mio. Euro) an Land gezogen. – Für KPP gab es die Rankingnote 1,11, das ist 0,08 besser als der Drittplatzierte.

Fast Geschlechter-Parität. Er führe die „nachhaltige Entwicklung auf die sehr hohe Identifikation des Kernteams und die klare intern wie extern wahrnehmbare Unternehmenskultur“ zurück, so der Geschäftsführende Gesellschafter Armin Kubat. KPP habe ein junges Team aus motivierten Mitarbeitern, so Kubat in Anwesenheit von Wirtschafts- Ländesrätin Petra Bohuslav und Agrana-Chef Johann Marihart, der die Eröffnungsrede hielt.

Der Firmengründer: Auch die annähernde Parität zwischen Frauen und Männern sei eine der großen Stärken. Dieser Gleichstand wurde auf der Bühne mit je zwei Frauen und Männern – Alice Weltzl (Kaufmännische Leiterin), Prokuristin Verena Häusler, Geschäftsführer Thomas Traxler und Armin Kubat – dokumentiert. In der KPP-Abordnung in Baden hatten Mitarbeiterinnen insgesamt sogar die Oberhand: Auf der Bühne waren nur Quartette zugelassen, im Auditorium wurde die Führungscrew durch Stefanie Traxler, Katharina Czipin und Philipp Gotzbachner komplettiert.

Weitere Waldviertler. Ebenfalls in der Wertung für Kleinunternehmen sind die Pumpenoase in Vitis (1,58) als Siebente und die „A. Weber GmbH“ von Andreas Weber in Gmünd (1,93). In der Wertung „Unternehmen international“ wurde W.E.B Windenergie Sechster (1,50).