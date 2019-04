25 Jahre war der Schremser Michael Biedermann (47) im Ausland, machte als Hotelmanager Karriere und gründete eine Familie. Jetzt kehrt er zurück – wenn auch nicht nach Schrems, sondern Krems, wo er mit seiner Familie schon ein Haus mietete. Die Übersiedlung von Koh Samui in Thailand ist im Juni geplant.

„Hauptgrund sind unsere beiden Kinder. Uns ist wichtig, dass sie optimal in einem Land ausgebildet werden, in dem das soziale Umfeld passt“, betont Michael Biedermann, der nach dem Abschluss an einer Hotelfachschule und sechsmonatiger Arbeit am „Traumschiff“ MS Berlin für ein halbes Jahr nach Thailand gehen wollte. „Geworden sind es 21 Jahre“, so Biedermann, der sich in Thailand in einer bekannten Hotelkette zum Manager hochgearbeitet, nach drei Jahren seine Gattin Ning kennen- und liebengelernt hatte. Gemeinsam übersiedelte das Paar für ein Jahr nach Abu Dhabi, dann ging es retour nach Phuket: „Drei Monate vor dem verheerenden Tsunami 2004 schlugen wir in Koh Samui unsere Zelte auf. Daher haben wir diese Katastrophe nur bedingt miterlebt.“ In Koh Samui sind ihre Kinder Tammy (14 Jahre) und Brian (10) als Doppelstaatsbürger zur Welt gekommen.

Als Geschäftsführer in Hotels mit bis zu 100 Zimmern und 200 Mitarbeitern konnte Biedermann viel Erfahrung sammeln, aufgrund der familienunfreundlichen Arbeitszeit eröffnete er aber vor vier Jahren mit seiner Gattin ein Café mit Geschenksboutique. „Das läuft sehr gut, mittlerweile haben wir elf Boutiquen, die meine Gattin auch weiterführt. Sie wird alle paar Monate nach Koh Samui fliegen“, so Biedermann, der auch an einer Firma in Marbach an der Donau beteiligt ist, die einen Fitnesswürfel (ähnlich eines Gymnastikballes) entwickelt hat und vertreibt. „Mein berufliches Ziel hier ist eine Tätigkeit in der Fremdenverkehrsbranche, es gibt schon Vorstellungstermine“, sagt Biedermann, dessen Kinder in Krems im Piaristen-Gymnasium als außerordentliche Schüler beginnen werden.

In Thailand verlegte sich der ehemalige Schremser Fußballer auf das Laufen. „In Linz bin ich erstmals einen Marathon in Europa gelaufen, das war etwas Besonderes“, so Biedermann. Zuvor hatte er in der Hitze Thailands immer mit kurzer Kleidung seine Langstrecken abgespult. Seine in Linz erzielte Zeit mit 3:24 Stunden lässt ihn für sein großes Ziel für den nahenden 50. Geburtstag hoffen: den Marathon-Klassiker in Boston.

Als Schremser, der nie seinen Dialekt verloren hat, freut er sich vor allem auf das gesunde Essen (in Thailand isst man sehr fett mit Palmöl), auf das geordnete Leben mit Gesetzen, die auch kontrolliert werden, auf die Kälte und den Schnee. „Wir schauen, was kommt und sehen positiv in unsere Zukunft. Sollte es wider Erwarten nicht passen, gehen wir zurück nach Thailand. Unser Haus ist ja nur vermietet.“