Viertel mehr Umsatz, Fünftel mehr Personal: KPP stockt auf

Geht es dem Ingenieurbüro KPP-Consulting mit Sitz in Schrems und Hauptbetriebsstätten in Krems und Zwettl gut, dann hat auch das Vereinswesen was davon: Angesichts der Coronavirus-Pandemie hatte KPP Ende 2020 wie berichtet die damals 40 Mitarbeiter jeweils mit 250-Euro-Schecks ausgestattet, die sie als „Weihnachtsengerl“ an ihnen nahestehende Vereine oder Organisationen übergeben sollten. 2021 wuchs die Belegschaft auf 47 Beschäftigte…

Damit gingen zwischen Advent und – durch Lockdowns bedingt – Ende Jänner nun bereits 47 Schecks mit einem Gesamtwert von 11.750 Euro auf die Reise in alle Teile des Waldviertels. Unterstützung erhielten unter anderem Feuerwehren, Rettungsteams, Sportvereine, Tierschutzvereine, Musik- oder Sozialvereine.

Deutliches Umsatzplus

Arbeit gibt es bei KPP-Consulting also zur Genüge, und das schlägt sich auch in einer anderen Zahl nieder: Armin Kubat berichtet als geschäftsführender Gesellschafter, dass der Umsatz im Vorjahr um mehr als ein Viertel auf etwa 3,7 Millionen Euro in die Höhe geschnellt ist. Etwa 200.000 Euro wurden auch in Deutschland erwirtschaftet.

Abgearbeitet wurden Aufträge unter anderem zur Bausicherheitskoordination im Krankenhaus Villach, Fachplanungen zur Gebäudetechnik beim Healthacross-Gesundheitszentrum Gmünd, für Volksschule und Gemeindeamt Moorbad Harbach oder Fachplanungen für die Revitalisierung im PBZ Weitra und Seniorenzentrum St. Martin (Zwettler Bürgerstiftung). KPP wickelte das Baumanagement für Windkraft- und Breitbandprojekte in mehreren Bundesländern ab, war in die Erweiterung der Stadtsportanlage St. Pölten involviert und erfüllte Rahmenverträge etwa für Asfinag, Immobiliengesellschaft Innsbruck, Salzburger Wohnbaugesellschaft oder Graz-Köflach-Bahn.

Unter den Highlights nennt der Chef auch gesteigerten politischen Zustrom am Firmensitz („freue mich, dass es wieder einmal jemanden zu uns nach Schrems verschlagen hat“): Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko war – begleitet von den Abgeordneten Diesner-Wais und Göll – genauso da wie Gemeindebund-NÖ-Präsident Johannes Pressl oder der neue Bürgermeister Peter Müller. Eine Einladung gab es auch zum Austausch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Reintegration aus Homeoffice braucht Fläche

Für 2022 spricht CEO Kubat vom Ziel einer Stabilisierung nach dem Höhenflug, wobei er das Team noch mit „zwei bis drei Führungskräften“ ergänzen möchte. Eine Herausforderung, die KPP mit vielen Betrieben teilt: Es wird allmählich Zeit, Mitarbeitende aus dem Homeoffice in Büros zu „reintegrieren“ – in dem Fall allerdings auch räumlich. Angesichts der Aufstockung muss hier nämlich erst zusätzliche Bürofläche angemietet werden. Inhaltlich sollen 3D-Planung und Bauwerksdatenmodellierung (BIM) forciert werden.

Frauen-Power

Fast die Hälfte der Mitarbeitenden sind übrigens weiblich, wobei die Frauen im Team mit einem Schnitt von 29 Jahren deutlich jünger sind als die Männer (Schnitt: 36). Eine Frau rückte Anfang 2022 auch in die Führungsebene auf: Stefanie Traxler übernahm die Leitung des Teams Bauprojektmanagement.

