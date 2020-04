Bis zu 500.000 Weckerl und 60.000 Brotlaibe fertigen die 80 Mitarbeiter der Backwelt Pilz in Schrems-Kottinghörmanns täglich. Der Großteil geht an die großen Handelsunternehmen und Discounter, den Gastro-Großhandel und Tankstellen-Shops – wo er in Backstationen frisch fertig gebacken wird. Gerade in der Coronazeit trägt das Team hohe Verantwortung für die Grundversorgung nicht nur in Österreich.

„Dass wir in den letzten drei Jahren massiv in die Technologie investiert haben, kommt uns in der Situation zugute“, streicht Geschäftsführer Johannes Pilz die Gewährleistung einer konstanten Versorgungs-Sicherheit durch „eines der modernsten Backwerke Europas“ hervor. Man stehe auch jetzt für höchste Qualität, Flexibilität und Liefersicherheit.

Von einem Extrem ins andere

Die ersten Coronawochen seien eine Herausforderung gewesen: „Der Markt hat teilweise komplett irrational reagiert. Während der ersten Massen-Hysterie mussten wir das Wochenende durchproduzieren, zur Sicherheit Lagerbestände stark erhöhen, täglich Kontakt mit Kammer und Bund halten. Dann schwappte es mit den Ausgangsbeschränkungen ins andere Extrem über.“

Noch sei die weitere Entwicklung schwer abzuschätzen. Daher hat die Backwelt Pilz GmbH vorsorglich Kurzarbeit angemeldet, um alle Jobs erhalten zu können. Auch bezüglich eines geplanten Erweiterungs-Projektes am Firmensitz, für das erste Schritte bereits gesetzt sind, wird der Ball vorübergehend flach gehalten.

Morgenluft

Dennoch, so Geschäftsführer Pilz: Der Trend zeige bereits wieder nach oben, selbst der einst starke Exportmarkt Norditalien komme nach mehrwöchigem Stillstand langsam wieder in Fahrt. Einzig der Bereich der Weckerl-Teiglinge hinke etwa wegen des noch nicht wieder in die Gänge gekommenen Jausengeschäftes in Schulen oder Betrieben nach.

„Zutaten statt Zusatzstoffe“

privat Die Backwelt Pilz mit Geschäftsführer Johannes Pilz beliefert in Coronazeiten unverändert bundesweit den Großteil der Handelsketten und Discounter mit Teiglingen, die im Geschäft fertig gebacken werden.

Über hundert verschiedene, meist regionale Zutaten werden laut Pilz in Schrems in allerlei Kreationen wie dem reinen Roggenbrot ohne Hefe mit Butter, Salz und Schnittlauch oder „Kurkuma-Weckerl“ verarbeitet. Dabei heißt sein Motto „Zutaten statt Zusatzstoffe“. Hochwertiges Brot brauche keine künstlichen Zusatzstoffe, betont Pilz. Man sehe von deren Verwendung „weitestgehend“ ab, belasse es bei Grundrezepten mit meist wenigen Zutaten, gönne Teigen die für die Qualität nötige Ruhe- und Reifezeit. Die Basis für den Großteil der Brote bilde hauseigener Natursauerteig: „Konsumenten schätzen den positiven Effekt von Brot und Gebäck, das unter Verwendung von Natursauerteigen entsteht.“ Die Verwendung von Salz und Zucker könne bei vielen Produkten – etwa durch grobkörnige Bestreuung oder gezielte Gewürz-Zusammenstellung – ohne Geschmacksverlust auf ein Minimum reduziert werden, sagt Pilz.

Bis zu 50 Tonnen Mehl pro Tag – vielfach aus der Region

Abhängig von der Produktion werden in Schrems täglich etwa 40 bis 50 Tonnen in Österreich gemahlenes Mehl aus österreichischem Getreide – der Roggen kommt laut Pilz („wir sitzen quasi inmitten der Roggenfelder“) fast komplett aus dem Waldviertel – verarbeitet. Die Heimat steckt auch in anderen Zutaten: Alle Milchprodukte liefert etwa die Molkerei Waldviertler Oberland in St. Martin.

Die Backwelt Pilz ist nach dem International Food Standard zertifiziert, viele Produkte dürfen mit Austria Bio-Garantie, Siegel der veganen Gesellschaft Österreichs, oder AMA-Güte- bzw. AMA-Biosiegel geführt werden.

Handwerks-Erfahrung aus vier Generationen

Die Bereiche Logistik und Vertrieb sind aus der Backwelt Pilz GmbH ausgelagert, das Werk fokussiert auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger tiefgekühlter Teiglinge – und greift dabei auf die Erfahrung aus bereits vier Generationen im Bäckerhandwerk zurück. Die Entwicklung neuer Produkte orientiere sich häufig an der Zielvorstellung eines Großkunden, sagt Pilz: „Wir tüfteln dann verschiedene Varianten aus, der Kunde entscheidet.“

Werksverkauf soll im Mai wieder starten

Den direkten Zugang zum Endkunden hatte die Backwelt Pilz über viele Jahre hinweg über ihren Werksverkauf, der wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie bereits früh geschlossen wurde. „Geplant ist, ihn mit überarbeiteten Sicherheits-Kriterien gegen Anfang Mai wieder zu eröffnen“, kündigt Johannes Pilz an.