Kritik aus Siedlung: „Unmut wegen Spielplatzes ist bereits groß“

Die „Liste Prinz“-Chefin Viktoria Prinz schlägt wegen des Spielplatzes im Waldviertler Wohnpark Alarm. Sie sorgt sich um die Sicherheit von, wie sie sagt, mehr als 50 Kindern und Jugendlichen in der Siedlung: Für die Schremser Gemeinderatssitzung am 21. April bereitete sie einen Antrag vor, der auf den Bau eines Zaunes um den Platz und die Absicherung eines Kanals abzielt – und die Stadt auffordert, bei der Siedlungsgenossenschaft WAV Druck hinsichtlich Attraktivierung zu machen.

WAV-Direktor Manfred Damberger bemüht sich auf NÖN-Nachfrage um Aufklärung bezüglich der Zuständigkeiten. Und: Er sichert in einigen Punkten Besserung zu.

Prinz sieht sich als Sprachrohr für Nachbarn

„Der Antrag geht von meiner Liste aus und wird durch die ÖVP gestützt, die Idee dazu kam aber aus der Nachbarschaft“, sagt Prinz, die selbst in der Siedlung wohnt. Der Unmut sei wegen der Sicherheit und Ausstattung bereits groß. Seit Jahren werde erfolglos darauf hingewiesen, nun sei durch neun im Bau befindliche weitere Reihenhäuser – die NÖN berichtete – mit noch mehr Spielplatz-Nutzern zu rechnen: „Es ist eine gemeinsame Idee.“ Auch eine Unterschriftenaktion sei in Vorbereitung.

Im Antrag wird angeführt, dass die Bestückung mit zwei Schaukeln, je einer Rutsche und Nestschaukel zu spärlich sei, „jeder andere Spielplatz in Schrems mit weniger Nutzern ist mittlerweile besser ausgestattet“. Ein Risiko sei neben der Straße an sich – Tempo-30 werde oft nicht eingehalten – auch ein Kanalrohr: „Völlig ungesichert befindet sich der Einstieg in den Schmutzwasserkanal unmittelbar neben dem Sandspielplatz. Kinder, die auf die Idee kommen, darauf herumzuklettern, laufen Gefahr, mehr als zwei Meter in ein ungesichertes Wasserrinnsal abzustürzen“, heißt es im Antrag. Der Spielbereich solle abgesichert, die Gefahrenstelle entschärft werden.

Gegen Überflutung: Spielplatz soll angehoben werden

Prinz spricht auch das Problem eines zögerlichen Wasserabflusses nach Starkregen an. WAV-Direktor Damberger hat via NÖN 2020 angekündigt, die Sache im Zuge der nächsten Ausbaustufe der Siedlung angehen zu wollen. Realisiert sei bis heute nichts worden, klagt Prinz. Es sei definitiv in Vorbereitung, betont Damberger nun: Auch Prinz sei mitgeteilt worden, dass die WAV eine Anhebung des Platzes durchführen könne.

„Dazu ist die Planung fertig, die Kosten sind ermittelt und der Auftrag dazu wird noch im April 2022 an die Firmen ergehen“, sagt er. Die Frage sei aber angesichts einer dazu erforderlichen, mehrwöchigen Sperre nur, ob die Arbeiten noch während der Spielplatzsaison oder erst im Herbst gewünscht seien. Damit gehe folglich die Realisierung der angekündigten bzw. geforderten Entschärfung mit der nächsten Ausbaustufe einher.

Weitere Spielgeräte geplant, Zaun bedarf Entscheidung von „dritter Stelle“

Ebenfalls mit Fertigstellung der neuen Reihenhaus-Anlage werde auch die Erweiterung des Kinderspielplatzes um neue Geräte erfolgen, kündigt Damberger an – „um dem sehr erfreulichen Zuspruch zur Anlage gerecht zu werden“. Das sei Prinz ebenso zugesichert worden. Hinsichtlich der Nähe zur Straße sieht er im aktuellen Zustand des Spielplatzes durch die vertiefte Lage unter einer Böschung eine Absicherung. Nach der geplanten Anhebung bestünde die Option einer Umzäunung, sagt er. Aber: Die Entscheidung und Finanzierung müsse von „dritter Stelle“ kommen.

Und das große Kanalrohr?

Das diene nicht wie von Prinz beschrieben dem Schmutzwasser-Ablauf, sondern sei ein offenes Oberflächenwassergerinne, das durch ein Rohr unter die Straße geführt werde. Der Bereich liege nicht auf WAV-, sondern auf Gemeindegrund – die Stadt sei somit zuständig.

Für sie hält Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) fest, dass die offene Form der Entwässerung zur Zeit der Planung als „beispielgebend“ bewertet worden sei. „Dabei wurde die Retentionswirkung des naturnah abfallenden Grabens und zugleich die Schaffung eines Feuchtlebensraums hervorgehoben“, sagt er. Der Ablauf sei auch mit der Lage direkt neben dem Spielplatz wasserrechtlich bewilligt. Man könne die Sache aber noch einmal bewerten.

Wohnpark als großes Anliegen

Stadtchef Müller ist generell nicht sonderlich glücklich über den Antrag aus der Opposition direkt für die Gemeinderats-Sitzung – um Themen wie dieses zu diskutieren, gege es die entsprechenden Ausschüsse. „Dort ist aber leider nichts dazu zu hören“, bemängelt Müller. Man könne mit ihm und auch mit der WAV über alles reden, allen sei der Waldviertler Wohnpark ein großes Anliegen.

Das betont auch der WAV-Chef. Die Beliebtheit des Wohnparks freue ihn, bestätige ihn in der einstigen Entscheidung, das Gebiet an der Budweiser Straße gemeinsam mit der Stadt zu entwickeln und neues Bauland anzuschaffen. „Erst durch den Ankauf zweier großer Flächen und der behutsamen, bedarfsgerechten Entwicklung durch die WAV ist die Siedlung zu einem guten gemeinsamen Miteinander gewachsen“, sagt er.

Für die Straße an sich kündigt Peter Müller verkehrsberuhigende Maßnahmen an: „Die werden noch heuer zum Beispiel in Form von Fahrbahn-Verengungen kommen.“

„Ein echter Holzwohnpark.“

57 Wohneinheiten wurden seit 2010/11 in je vier Reihen- und Wohnhausanlagen durch die WAV geschaffen, dazu etliche Privathäuser. Aktuell entstehen neben weiteren privaten Häusern drei Doppelhäuser und ein Dreierhaus. Für 2023 wird auf der noch freien Fläche das platzbedingt letzte mögliche Wohnbauprojekt der Genossenschaft in der Siedlung angedacht. „Besonders stolz ist die WAV, dass hier ein echter ‚Holzwohnpark‘ entstehen konnte“, fasst Manfred Damberger zusammen: „Alle Bauetappen wurden von Waldviertler und Schremser Firmen in Holzbauweise errichtet – ganz im Sinne der damaligen Vision.“

Die Siedlungs-Entwicklung freue ihn genauso wie die Etablierung von Schrems als Wohngemeinde und der Umstand gemeinsam spielender Kinder, sagt er. „Klar, dass die öffentliche Hand und gemeinnützige Bauträger alles unternehmen, damit Kinder sich wohl fühlen und auf Spielplätzen ihre Freizeit verbringen“, hält er fest. Aber: „Klar ist auch, dass es noch immer eine Eigenverantwortung der Eltern für Kinder gibt, die auch vor Spielplätzen nicht halt macht.“

