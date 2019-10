Beim Tag der offenen Tür im Schremser Stadtamt machten sich zahlreiche Besucher ein Bild vom neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde. Auch die Fassade wurde renoviert und ist nun in Grau gehalten.

Karl Tröstl

Verwundert waren einige jedoch über den Umstand, dass das künstlerisch gestaltete Schremser Stadtwappen nicht mehr zu sehen ist. Dieses wurde dazumal, als Rarität, eine Kombination zwischen Stuck und Skrafitto, vom Schremser Künstler und Maler Friedrich Frühwirth, geschaffen.

„Dass man so etwas Einzigartiges einfach heruntergestemmt hat, ist völlig unverständlich. Es war auch eine Erinnerung an die tollen Arbeiten von Friedrich Frühwirth“, so ein vorbeikommender Bürger, der überzeugt war, dass man dieses Kunstwerk mit Sicherheit ohne großen Aufwand erhalten hätte können.

Bürgermeister Karl Harrer versicherte, dass man vorerst das Wappen sehr wohl in die neue Fassade einbinden wollte, jedoch wurde er vom Architekten Zainitze hingewiesen, dass das Wappen mehrere Beschädigungen erlitten habe und es auch nicht Zeitgemäß zur neuen Fassade und zur Architektur passe.

Architekt Klaus Zainitzer gab an, dass der damals, von Frühwirth verwendete Mörtel nicht mehr sehr stabil gewesen sei und aufgrund der Bautätigkeit, Beschädigungen entstanden seien. Eine Sanierung wäre aus Kostengründen nicht ideal gewesen, so dass es abgetragen wurde.