Kurzparkzone im Zentrum scharf gestellt - aber nicht ohne Kritik

Erst im Frühjahr erregte das Thema Parken am Hauptplatz Aufmerksamkeit, als in einer Konzeptpräsentation zur Hauptplatz-Neugestaltung darüber diskutiert wurde. Die Idee, die Zahl der Parkplätze zu verringern, kam wie berichtet nicht bei allen Zuhörern gut an, andere wiederum sahen keine Knappheit an Parkflächen. Nun kommt dem Parken am Hauptplatz wieder Interesse zu: Die Stadtgemeinde Schrems informierte in einem Schreiben auch Online darüber, dass die Kurzparkzone am Hauptplatz nun wieder aktiv sei. Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Nach Abschluss von Bauarbeiten im Bereich des Hauptplatzes und angrenzender Straßenzüge seien die Kurzparkzone am Schremser Hauptplatz neu markiert und die Beschilderung aktualisiert worden. Die Exekutive werde „künftig die Einhaltung der Kurzparkzonenregelung wieder regelmäßig kontrollieren. Achten Sie daher darauf, Ihre Parkscheibe gut lesbar hinter der Windschutzscheibe, bei anderen Fahrzeugen an einer anderen geeigneten Stelle, anzubringen“, heißt es seitens der Gemeinde. Für Dauerparker gebe es umliegend Parkplätze und „die für das Parken geeigneten Straßenzüge“.

Sondergenehmigung in Ausnahmefällen?

Unter den Reaktionen war etwa Kritik am längeren Gehweg von anderen Parkplätzen zum Hauptplatz – gerade für kranke oder aus anderen Gründen eingeschränkte Personen sei das durchaus eine Herausforderung. Darauf angesprochen, verweist Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) auf die Bezirkshauptmannschaft: In speziellen Fällen könne immer noch eine Sondergenehmigung zum längeren Parken erteilt werden. 90 Minuten sind mit Parkuhr frei.

Aus der politischen Opposition bemängelt die ÖVP schlechte Kommunikation: „Erst vor Kurzem sind die neuen Stadtblicke erschienen, da ist kein Wort darüber verloren worden. Nun wird diese doch sehr wichtige Neuigkeit mittels Aushang und über Facebook verkündet. Wie sollen das jene erfahren, die nicht online sind? Auch die Beschilderung in Sachen Parkdauer ist auf einer Seite des Platzes mangelhaft“, betont Stadtrat Tobias Spazierer. Das Thema Hauptplatz möchte er insgesamt wieder im Gemeinderat diskutieren, er sieht eine „Zwangsbeglückung“ der Anrainer und Wirtschaft mit einer Begegnungszone. Spazierer: „Es schaut sehr stark danach aus, dass Bürgermeister Müller und die SPÖ über die Bevölkerung drüberfahren wollen.“

Die Kurzparkzone bestehe schon seit vielen Jahren, an sich habe sich - abgesehen vom Versprechen auf mehr Kontrolle - nichts geändert, sagt Peter Müller. „Es gibt neue Kennzeichnungen, alles wurde wieder in Schuss gebracht. Deshalb wollen wir auch, dass die Kurzparkzone in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird“, erklärt er. Nachsatz: „Sonst bräuchten wir keine Kurzparkzonen ausweisen.“ Insgesamt schätzt Müller die Situation so ein, dass die Kurzparkzonen-Regelung bislang von einem Großteil eingehalten wurde. Vereinzelt gebe es Dauerparker, er nehme sich selbst gar nicht davon aus. Wochentags gilt die Kurzparkzone demnach von 7 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 12 Uhr.