Lebensmittel-Spende: Schule sammelte 1.235 kg Nahrung

Die Schüler der Mittelschule Schrems spendeten 1.235 Kilo Lebensmittel an die „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes Gmünd.

Aufgrund der momentanen Inflation ist die Anzahl der Hilfsbedürftigen stark gestiegen. Das Rote Kreuz Gmünd hat einen Aufruf zur Spendenhilfe gestartet und die Mittelschule mit sozialem Schwerpunkt hat sich entschieden, mitzuhelfen. Auf mehreren Ebenen wurde gesammelt. Lehrer, Eltern und Schüler haben fleißig gespendet. Zusätzlich positionierten sich Schüler der dritten und vierten Klassen vor verschiedensten Supermärkten in Schrems und haben dort einkaufende Passanten um eine freiwillige Spende gebeten.

Die Aktion war ein Erfolg: Durch das Engagement der Schule konnten 1.235 Kilo an Lebensmitteln an des Rote Kreuz übergeben werden. Sehr zur Freude aller daran Beteiligten reichte für den Transport kein Pkw mehr aus. Ein herzliches Danke ging nicht nur an die Eltern, Schüler und Lehrer, sondern auch an die regionalen Supermärkte und an all jene Passanten, die die Schüler mit ihrer Spende unterstützt haben.

„Durch diesen Zusammenhalt ist es nun möglich, vielen Menschen in unserem Bezirk zu helfen und den Schülern wichtige soziale Werte zu vermitteln“, betont Mittelschul-Direktor Kurt Spiesmaier.

