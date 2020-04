Es geschieht beim Autofahren, beim Radiohören, beim flüchtigen Blick oder beim kurzen Innehalten im Alltagstrubel: Man hat einen Gedanken, lässt ihn für einen Moment schweifen, vielleicht abschweifen. Dann ist er wieder weg, wird fallengelassen, vom Alltäglichen verdrängt. Armin Kubat, in Brand-Nagelberg aufgewachsener und seit 2011 in Lengenfeld bei Krems wohnhafter Eigentümer des Schremser Ingenieurbüros „KPP Consulting“, hat solche Gedanken an vielen Stationen seines Lebens genauso fallengelassen. Vielen ist er nachgehangen, hat sie vertieft, schließlich niedergeschrieben. – Zum 50er hat er sie unter dem Buchtitel „Selbstlaute – 600 wassermannmonate, werke, wiesen, wolken und wunden“ zusammengefasst.

Selbstlaute seien „Laute von mir selbst“, sinniert er: „Nur wer selbst ist, möge laut sein. Nur wer eine eigene Meinung hat, soll sie kundtun.“ Im Buch stecke sehr viel Autobiografisches – Liebesgedichte inklusive Namen von Freundinnen genauso wie Gesellschafts- und Zeitkritisches. Am Ende der gut 760 Seiten bleibe kein Geheimnis: „Umso mehr ich von mir hergebe, umso leichter tun sich Menschen hoffentlich damit, mir etwas zurückzugeben.“

„Alter macht emotional anfällig“

Der Gedanke, sein Innerstes öffentlich preiszugeben, Vorhandenes für die Nachwelt zu erhalten, sei gereift, als die „600 Wassermann-Monate“ und damit der 50. Geburtstag allmählich in greifbare Nähe rückten. „Das Alter macht da emotional anfällig“, schmunzelt er. Er habe sich auf Ahnenforschung begeben, bis ins 17. Jahrhundert zurück zwölf Waldviertler Generationen ausfindig gemacht. Was in deren Köpfen so vorging, das würde ihn heute interessieren. Kubat: „Vielleicht sagt auch eines meiner Kinder irgendwann, ‚da schau her, das war mein Vater, als er 17 war‘.“ Manche seiner Frühwerke könne er allerdings heute selber nicht mehr interpretieren, schmunzelt er.

Literaturliebe seit dem Gym

Als er selbst 17 war, hatte sein damaliger Professor Anton Dorfinger am Gmünder Gym die Liebe zur Literatur geweckt. Er habe auch den Anstoß zur Gründung der Literaturzeitschrift „Gürtelrose“ bzw. später „Schmale Spuren“ gegeben, sagt Kubat. Einige Kameraden kamen von der Leidenschaft genauso wenig weg, publizierten, hielten Lesungen. Bei ihm habe es dann immer wieder auch Phasen der literarischen Untätigkeit gegeben.

Zwölf Sammlungen aus Zeiträumen, die er grob Perioden zu- ordnet, arbeitete er in sein Werk ein. Erschienen ist dieses nun im Verlag „Bibliothek der Provinz“ in Großwolfgers – Kubat will es an Freunde verschenken und Erlöse aus Verkäufen im Buchhandel spenden. Zugleich richtete er die eigene Internet-Seite arminkub.at ein.