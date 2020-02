Die Volksbank Wien „integriert“ mit 12. März ihre Schremser Filiale vom Hauptplatz in ihre Filiale am Litschauer Stadtplatz 42. Regionaldirektor Wolfgang M. Weidinger vermeidet im NÖN-Gespräch aber bewusst das Wort „Schließung“: Man passe das Vertriebskonzept an eine Veränderung an, die der Kunde selbst Tag für Tag vorlebe – kehre Schrems aber nicht den Rücken, sondern investiere sogar in den Standort.

SB-Foyer wird erweitert

So kündigt Weidinger die Modernisierung und den Ausbau des rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungs-Foyers an. Dieses soll zum Beispiel auch rund um die Uhr die Einzahlung von Tageslosungen ermöglichen. Durch den Wegfall starrer Schalter-Öffnungszeiten werde man jedenfalls flexibler und schaffe bessere Ressourcen, um in der Beratung individuell auf Kunden eingehen zu können.

Fixer Mitarbeiter in Schrems

Ein Beratungsgespräch werde ab Mitte März nach vorheriger Terminvereinbarung wochentags zwischen 8 und 18 Uhr möglich sein, bei Bedarf sogar später. „Früher hat man sich für eine Beratung mitunter Urlaub oder Zeitausgleich nehmen müssen“, so Weidinger. Die Schalterzeiten in Litschau liegen zum Beispiel insgesamt bei 27,5 Wochenstunden, in Schrems wird Beratung an 50 Wochenstunden angeboten – wenn nötig auch direkt beim Kunden.

Ein Mitarbeiter soll künftig fix in Schrems bleiben, wenn möglich kurzfristig und unbürokratisch zur Verfügung stehen.

„Lassen sicher keine Kunden alleine.“

Sorgen sollen sich digital wenig erprobte Kunden wegen des Überganges zum erweiterten SB-Terminal – etwa beim Einzahlen mittels eines Zahlscheines – keine machen, betont Direktor Weidinger gegenüber der NÖN: „Wir lassen sicher keine Kunden alleine. Wir begleiten sie, wir schaffen das gemeinsam.“