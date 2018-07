Im Schremser Kunstmuseum wurde am vergangenen Samstag die Ausstellung des zweiten Semesters der Malakademie eröffnet. Sieben Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren konnten sich unter der Leitung von Karin und Bernhard Antoni kreativ austoben, wodurch zahlreiche bemerkenswerte Bilder entstanden.

Gemalt wurden nicht nur realistische Portraits oder Tierzeichnungen, sondern auch abstrakte Werke mit den verschiedensten Techniken und Hilfsmitteln.

Anmeldungen für das nächste Semester werden bereits entgegengenommen

Die Jugendlichen hatten sogar die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Kunstschule Tábor in Tschechien, in der nun einige ihrer Werke ausgestellt sind. Großes Lob erhielten die jungen Künstler von Bürgermeister Karl Harrer und Raiffeisenbankdirektor Walter Zwettler. Beide betonten, wie wichtig Kunst, Kultur und vor allem die Förderung junger Talente sei. Auch Karin und Bernhard Antoni richteten an jeden Einzelnen lobende Worte.

Anmeldungen für das nächste Semester der Malakademie, das am 28. September beginnt, werden auf der Homepage der Niederösterreichischen Kreativ Akademie bereits entgegengenommen. Der Kurs findet jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr im Kunstmuseum statt.