Maßnahmen für Sicherheit: Verkehrs-Nadelöhre bei Moorbad & Schule

Die Frage nach der idealen Verkehrslösung zur Beruhigung der Moorbadstraße in Schrems hatte im Jänner nach ÖVP-Antrag im Gemeinderat die Stadtpolitik beschäftigt. Auf einen grünen Zweig kam man nicht, weil wie berichtet auch die Anrainer offenbar unterschiedlicher Meinung waren. Jetzt werden einige Maßnahmen gesetzt. Am Mittelschul-Parkplatz wurde zudem auf Probleme durch viele „Elterntaxis“ in den Stoßzeiten reagiert.

In der Moorbadstraße, wo das sommerliche Treiben allmählich wieder Fahrt aufnimmt, werde laut Aussendung der Stadtgemeinde nach einer Verkehrsberatung durch das Mobilitätsmanagement des Landes an mehreren Punkten angesetzt. In der Kurve beim Restaurant wird auf ein Halte- und Parkverbot zusätzlich zu Verkehrszeichen mit einer gelben Bodenlinie aufmerksam gemacht, die Hecke beim Restaurant – im Gemeinderat als Gefahrenherd genannt – wurde gestutzt. Im hinteren Moorbad-Bereich soll eine Hecke bis zum Ende des Kleinkindbereiches gezogen werden, um Kids am Herauslaufen auf die Straße zu hindern, für die Südseite werden zusätzliche Fahrrad-Anlehnbügel angekündigt.

Für Ordnung soll auch bei der Mittelschule gesorgt sein. Eltern sollen etwa durch markierte Richtungspfeile ermuntert werden, in einheitlichen Bahnen zu- und abzufahren. Auf Anregung der Schulleitung sei zudem für die Parkplatz-Westseite ein Halte- & Parkverbot verfügt und ebenfalls durch eine gelbe Linie hervorgehoben worden, heißt es aus dem Stadtamt: Noch besser sei es, würden Kinder zu Fuß zur Schule gehen und so „wichtige Kompetenzen im Straßenverkehr sammeln“.

