Im Café-Restaurant Moorbad von Schrems steht ein Wechsel bevor: Nach 14 Jahren als Pächterin kündigte Margit Anibas den Pachtvertrag mit der Stadtgemeinde Schrems per 31. Dezember.

„Bei 100 Stunden pro Woche und durchgehend sieben Tagen Öffnung im Sommer kam die Familie zu kurz. Mein Mann war am Wochenende oft allein. Daher habe ich mich dazu entschlossen, mein Leben zu ändern“, begründet Anibas, die seit ihrem 15. Lebensjahr in der Gastronomie tätig war und das damals im Zuge der umfassenden Neugestaltung des Moorbades revitalisierte Café-Restaurant seit 2004 gepachtet hatte, ihren Schritt. Sie ist noch am Überlegen, was sie beruflich weiter machen will: „Eventuell werde ich in eine andere Sparte wechseln, mit geregelten Arbeitszeiten und weniger Stunden.“

"Das Bedauern der Leute ist schon groß"

Selbst ein Lokal zu führen, sei immer ein Traum von Margit Anibas gewesen, der mit dem Café-Restaurant Moorbad in Erfüllung ging. Trotz viel harter Arbeit blickt sie auf eine schöne Zeit zurück: „Ich habe viele Stammgäste, und es kamen auch zahlreiche Sommergäste von weit her, wegen dem guten Essen. Das war schon schön.“ Ihren Stammgästen erzählte sie als erster von ihrem Entschluss, aufhören zu wollen. „Das Bedauern der Leute ist schon groß, aber es hat im Leben eben alles seine Zeit“, sagt Anibas.

Die Stadtgemeinde ist bereits auf der Suche nach einem neuen Pächter. Bürgermeister Karl Harrer: „Es sind Renovierungsarbeiten nötig, die wir in dem Zuge auch gleich erledigen werden. Dabei kommt es natürlich auch auf das Konzept des neuen Pächters an, den wir aus den Bewerbern auswählen werden.“