Moorbad-Restaurant schon verwaist, zwei Interessenten

Der Menü-Aushang ist bereits weg, auf die Eingangstüre wurde ein Zettel geklebt. „Geschlossen“, ist darauf zu lesen. In der NÖN wurde das Ende des Pachtvertrages von Dávid Macík im Schremser Moorbad Restaurant bereits im Frühling angekündigt. Ende Oktober läuft der Vertrag laut Stadtgemeinde aus, ruhig wurde es beim Moorbad aber nicht nur wegen des kühlen Wetters schon jetzt.

Für die Stadtgemeinde Schrems als Eigentümerin des Lokals spricht Bürgermeister Peter Müller von Gesprächen mit zwei Interessenten. Entschieden sei noch nichts, aber er sei zuversichtlich, dass sich aus den „ernstzunehmenden Bewerbungen“ etwas ergeben wird. „Ich hoffe, dass wir bis zum Ende des Pachtvertrages eine Lösung haben. Der Start wäre nahtlos am 1. November möglich“, sagt Müller. Das Restaurant sei durchwegs gut besucht gewesen, habe auch im Winterbetrieb etwa mit Weihnachtsfeiern funktioniert.

Das Café-Restaurant beim Moorbad in Schrems wurde 2004 als Teil der damals größer angelegten Revitalisierung eröffnet. 2019 hat Dávid Macík das Lokal als Pächter übernommen, er war zuvor Küchenchef der Avia-„Pipeline“ in Gmünd gewesen.

Ehepaar Hackl startet im Dorfbründl Niederschrems

Eine Veränderung gab es auch im Dorfbründl in Niederschrems 53, es öffnet am 6. Oktober um 16 Uhr seine Pforten. Karl und Sabine Hackl – seit sieben Jahren bekannt als Betreiber des Espresso & Music in Gmünd – freuen sich auf zahlreiche frühere und auch auf neue Stammgäste. Sie laden parallel zum Betrieb in Gmünd in ein typisches Heurigenlokal mit passenden Schmankerln und Getränken. Einmal im Monat wird in gemütlicher Atmosphäre ein Musikabend veranstaltet (erstmals am 26. Oktober).